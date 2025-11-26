(P) Drumul Judeţean 657 B a fost refăcut de autorităţile judeţene

Lucrările de pe DJ657B, comuna Bărăști, au fost finalizate, anunţă cei de la Consiliul Judeţean Olt.

Consilul Judeţean Olt a făcut recepţia lucrărilor pentru Drumului Judeţean 657 B.

„Am recepționat intervenția de refacere a alunecării de teren de la km 2+850, pe drumul județean DJ657B, iar circulația se poate desfășura din nou în condiții foarte bune.

Fiecare astfel de investiție aduce mai multă siguranță, acces mai bun și respect pentru comunitățile care se bazează pe noi zi de zi.

Continuăm cu aceeași grijă pentru fiecare localitate din județul Olt”, au transmis aceştia.