Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua lege

Simulări pentru generațiile 1968, 1970, 1975 și 1980

Mai jos sunt repere orientative pentru cei născuți în anii menționați, cu prezumția că legislația nu suferă modificări importante și că este îndeplinit stagiul minim de 15 ani la momentul solicitării pensiei:

Născuți în 1968 – Împlinesc 65 de ani în 2033. Pentru persoanele cu vechimea minimă necesară, 2033 devine anul orientativ pentru pensionarea la limită de vârstă. La femei, în funcție de luna nașterii, termenul poate avea mici ajustări deoarece aplicarea vârstei standard se face etapizat.

Născuți în 1970 – Pragul de 65 de ani se atinge în 2035. Dacă stagiul minim este îndeplinit, 2035 este anul în care poate fi depus dosarul pentru pensia standard, cu aceleași observații privind calendarul de creștere graduală pentru femei.

Născuți în 1975 – Se ajunge la 65 de ani în 2040. În lipsa unor modificări legislative majore, 2040 reprezintă reperul pentru pensionarea la limită de vârstă, cu condiția ca vechimea recunoscută să fie de cel puțin 15 ani.

Născuți în 1980 – Vârsta standard de 65 de ani este atinsă în 2045. Pentru cei care și-au realizat stagiul minim, 2045 devine anul orientativ al pensionării la limită de vârstă.

Aceste simulări arată intervalul în care se poate obține pensia standard pentru generațiile vizate: 2033–2045.

Ele sunt utile pentru planificarea personală, însă fiecare caz trebuie raportat la data exactă a nașterii, vechimea totală și eventualele perioade asimilate. De asemenea, schimbările legislative pot ajusta detaliile, motiv pentru care merită urmărite noutățile oficiale.

Pentru o pregătire corectă, verifică din timp înregistrările privind contribuțiile, păstrează documentele de muncă și solicită, când este necesar, adeverințe pentru perioadele care nu apar în mod automat în evidențe. Astfel, tranziția către statutul de pensionar poate fi mai simplă în anul în care împlinești 65 de ani sau în cel indicat de calendarul aplicabil femeilor.