Conflict aprins între liderii PSD și PNL în județul Olt, pe tema scandalului cu microbuze școlare: „Noi lucrăm, ei urlă”

Ruxandra Radulescu
13 aug. 2025, 15:25, Actualitate
Liderii PNL și PSD din județul Olt se află într-un conflict pe tema achizițiilor de microbuze electrice pentru elevi, finanțată prin PNRR, transmite Mediafax

Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu (PSD), a respins vehement acuzațiile liberalilor și a precizat că proiectul a fost derulat conform contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educației și că toate procedurile au fost transparente și verificate.

„Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură. O vară întreagă, „liderii” PNL Olt au stat în concediu administrativ – zero proiecte, zero investiții, zero rezultate pentru comunitățile din județ. Iar acum, în loc să vorbească despre ceea ce ar fi făcut pentru cetățeni, primarul incompetent al Slatinei și cel mai longeviv parlamentar al județului – „ales” prin redistribuire, nu prin votul direct al oltenilor – și-au găsit subiect: o sesizare politică, ambalată în scandal, pe tema achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. Ca să fie spectacol ieftin, divaghează de la subiect ducându-l într-o zonă ridicolă, care frizează patologii de nivel psihiatric”, afirmă Oprescu.

Marius Oprescu a subliniat că cele 20 de microbuze electrice de 16+1 locuri au fost achiziționate pentru 20 de comunități, conform caietului de sarcini elaborat de Ministerul Educației. Acesta a adăugat că procedura a fost licitație deschisă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar contractul a fost atribuit ofertei cu prețul cel mai scăzut. Mai mult, președintele CJ Olt a menționat că ministerul Educației a verificat documentația și achiziția, iar fondurile au fost rambursate integral.

„Diferența dintre noi și gunoaiele politice de serviciu este că noi lucrăm, ei urlă”, încheie Oprescu.

Pe de altă parte vicepreședintele PNL Gigel Știrbu, deputat de Olt, a acuzat Consiliul Județean Olt că a plătit 262.000 de euro pe un microbuz identic cu cel cumpărat de Consiliul Județean Brașov cu 130.000 de euro. Știrbu susține că „diferența uriașă de preț” ridică suspiciuni de deturnare de fonduri europene și cere sesizarea Parchetului European.

„Ce este, domnule Oprescu, microbuz sau Ferrari? (…) Banii copiilor nu sunt pușculița voastră politică”, a declarat Știrbu.

El acuză un „furt cu acte în regulă” și promite că PNL va continua să facă presiuni publice până la clarificarea situației.

