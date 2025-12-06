Prima pagină » Actualitate » Inedit. Un indian salvează de la moarte un șarpe electrocutat. Nimic neobișnuit, respirație gură la gură și masaj cardiac

Rene Pârșan
06 dec. 2025, 14:38, Actualitate

Un bărbat din India a uimit internetul după ce a readus la viață un șarpe electrocutat, folosind tehnica de resuscitare gură la gură și masaj cardiac, scrie IndiaToday. Incidentul a avut loc într-o zonă rurală din Gujarat, în timp ce mai mulți muncitori lucrau pe câmp.

Rutina lor de dimineață a fost întreruptă când au observat un șarpe urcând pe un stâlp electric. În doar câteva secunde, reptila, posibil veninoasă, a atins un cablu de înaltă tensiune și s-a prăbușit la pământ, inertă.

Muncitorii au alertat imediat un voluntar cunoscut în zonă pentru intervenții la animale sălbatice, Mukesh Vayad, care trăiește în același sat și este adesea chemat în astfel de situații.

A suflat în șarpe ca-n balon

Vayad a ajuns rapid la fața locului și a constatat că șarpele nu mai prezenta semne de viață. Într-o încercare disperată de a-l salva, i-a deschis gura și i-a făcut respirație gură la gură, imitând procedura de resuscitare cardiopulmonară. După câteva minute, reptila a început să miște ușor, iar la scurt timp s-a târât singură spre pădurea din apropiere.

Clipul surprins la fața locului a devenit rapid viral, adunând milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

Recomandarea autorului: Un bucureștean s-a trezit cu un ȘARPE în baia apartamentului său, situat chiar în centrul Capitalei. De unde provenea reptila

O familie din Argeș s-a trezit cu un șarpe în pat. Cum au reacționat oamenii, îngroziți de prezența reptilei

