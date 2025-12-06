JD Vance reacționează după zvonurile privind destrămarea căsniciei. Cum a apărut în public soția, Usha

Vicepreședintele JD Vance a declarat că el și Usha, soția sa, sunt în mare parte amuzați de discuțiile online care le disecă mariajul.

Numeroase zvonuri au apărut după ce presa a publicat fotografii cu Usha Vance fără verighetă.

„Cred că ne distrăm, cumva”

„Cred că ne distrăm cumva”, a declarat Vance pentru NBC News, într-un interviu publicat în weekend. Întrebat dacă este frustrat de atenția acordată de tabloide, el a spus: „În orice în viață, accepți și binele și răul”.

Comentariile sale vin pe fondul speculațiilor online despre căsătoria vicepreședintelui, după ce Usha Vance a fost fotografiată fără verighetă în timpul unei vizite la o bază militară, acolo unde a mers alături de Prima Doamnă, Melania Trump.

Vizita aceasta nu a fost prima când cuplul Vance a stârnit interes în presa de scandal din America.

De asemenea, vicepreședinte SUA a fost nevoit recent să clarifice comentariile despre credința soției sale, după ce a stârnit o polemică uriașă când a spus că speră ca ea să fie într-o zi mișcată „de evanghelia creștină”, așa cum a fost el.

În interviul acordat televiziunii NBC, vicepreședintele a spus că mariajul lor este „mai puternic ca niciodată”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Elon Musk, predicții pentru următorii 12 de ani. Miliardarul consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA

UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance și a lui Marco Rubio