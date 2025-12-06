Prima pagină » Actualitate » JD Vance reacționează după zvonurile privind destrămarea căsniciei. Cum a apărut în public soția, Usha

06 dec. 2025, 14:54, Actualitate
JD Vance reacționează după zvonurile privind destrămarea căsniciei

Vicepreședintele JD Vance a declarat că el și Usha, soția sa, sunt în mare parte amuzați de discuțiile online care le disecă mariajul.

Numeroase zvonuri au apărut după ce presa a publicat fotografii cu Usha Vance fără verighetă.

„Cred că ne distrăm, cumva”

„Cred că ne distrăm cumva”, a declarat Vance pentru NBC News, într-un interviu publicat în weekend. Întrebat dacă este frustrat de atenția acordată de tabloide, el a spus: „În orice în viață, accepți și binele și răul”.

Comentariile sale vin pe fondul speculațiilor online despre căsătoria vicepreședintelui, după ce Usha Vance a fost fotografiată fără verighetă în timpul unei vizite la o bază militară, acolo unde a mers alături de Prima Doamnă, Melania Trump.

Vizita aceasta nu a fost prima când cuplul Vance a stârnit interes în presa de scandal din America.

De asemenea, vicepreședinte SUA a fost nevoit recent să clarifice comentariile despre credința soției sale, după ce a stârnit o polemică uriașă când a spus că speră ca ea să fie într-o zi mișcată „de evanghelia creștină”, așa cum a fost el.

În interviul acordat televiziunii NBC, vicepreședintele a spus că mariajul lor este „mai puternic ca niciodată”.

