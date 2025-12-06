După ce s-a retras din gimnastică sportivul Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial și european, a luat calea antrenoratului.

Iar rețeta de succes este dată astăzi de academia de gimnastică pe care o patronează și care a atras ca un magnet copiii către mișcare.

Marian Drăgulescu are planuri mari pentru următorii câțiva ani! „Vreau să-mi extind academia de gimnastică”

„2025 a fost anul în care am consolidat tot mai mult această activitate, care spre bucuria mea a prins foarte bine. Tot mai mulți părinți își aduc copiii la sala noastră unde-i învățăm ABC-ul gimnasticii și a ideii de a face sport”, a declarat Marian Drăgulescu.

Dar pentru Marian Drăgulescu 2025 a însemnat și un al împlinirilor în plan personal.

„A fost anul în care am cerut-o în căsătorie pe soția mea, anul în care ne-am și căsătotit și am reușit să ne facem și o vacanță frumoasă în Bali. Da, pot spune că și în plan personal totul a decurs foarte bine”, a mai declarat fostul mare gimnast.

O stagnare doar de moment

Revenind la academia care-i poartă numele, Marian Drăgulescu a ținut să explice totuși un aspect:

„În 2025 am avut parte și de o mică stagnare. Și asta din cauza tranzițiilor de ordin economic.

Dar spre finalul anului am început să creștem. Dacă lucrurile vor evolua bine mă gândesc foarte serios ca în următorii doi, trei ani să extind activitate academiei deschizând o nouă sală”, a mai spus Drăgulescu.

Cine este Marian Drăgulescu

La Campionatele Europene din 2004 a câștigat patru medalii de aur, devenind astfel unul dintre principalii pretendenți la medaliile olimpice la Jocurile Olimpice de vară din 2004 de la Atena (Grecia).

La Olimpiada de la Atena (Grecia), Drăgulescu și-a ajutat echipa la câștigarea medaliei de bronz. De asemenea, a câștigat medalia de argint la sol și medalia de bronz la sărituri.

Drăgulescu și-a anunțat retragerea din activitatea competițională în 2005, dar a revenit asupra deciziei sale participând la Campionatele Mondiale din 2005 de la Melbourne (Australia) unde a câștigat medalia de aur la sărituri.

În 2012 Federația Română de Gimnastică a decis să nu-l includă pe lista participanților la Jocurile Olimpice de la Londra.

În 2021 a renunțat la activitatea sportivă de performanță.

