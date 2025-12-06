Marian Drăgulescu are planuri mari pentru următorii câțiva ani! „Vreau să-mi extind academia de gimnastică”

După ce s-a retras din gimnastică sportivul Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial și european, a luat calea antrenoratului.
Iar rețeta de succes este dată astăzi de academia de gimnastică pe care o patronează și care a atras ca un magnet copiii către mișcare.
„2025 a fost anul în care am consolidat tot mai mult această activitate, care spre bucuria mea a prins foarte bine. Tot mai mulți părinți își aduc copiii la sala noastră unde-i învățăm ABC-ul gimnasticii și a ideii de a face sport”, a declarat Marian Drăgulescu.
Dar pentru Marian Drăgulescu 2025 a însemnat și un al împlinirilor în plan personal.
„A fost anul în care am cerut-o în căsătorie pe soția mea, anul în care ne-am și căsătotit și am reușit să ne facem și o vacanță frumoasă în Bali. Da, pot spune că și în plan personal totul a decurs foarte bine”, a mai declarat fostul mare gimnast.
Revenind la academia care-i poartă numele, Marian Drăgulescu a ținut să explice totuși un aspect:
„În 2025 am avut parte și de o mică stagnare. Și asta din cauza tranzițiilor de ordin economic.
Dar spre finalul anului am început să creștem. Dacă lucrurile vor evolua bine mă gândesc foarte serios ca în următorii doi, trei ani să extind activitate academiei deschizând o nouă sală”, a mai spus Drăgulescu.
