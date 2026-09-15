(P) Frica de aluminiu din deodorante: ce spun studiile și de ce raftul s-a schimbat oricum

În urmă cu zece sau cincisprezece ani, expresia „fără aluminiu” apărea pe relativ puține deodorante. Astăzi ocupă un spațiu vizibil la raft și există branduri care și-au construit o parte importantă din identitate în jurul acestei absențe.

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Schimbarea este interesantă fiindcă nu a venit după o interdicție a autorităților sanitare. A venit înaintea lor, dintr-o combinație de teamă, preferințe personale și reacția foarte rapidă a industriei la ceea ce cer cumpărătorii.

De unde a pornit suspiciunea

Antiperspirantele folosesc săruri de aluminiu pentru a reduce temporar fluxul de transpirație la suprafața pielii. Pentru că produsul este aplicat frecvent în axilă, foarte aproape de țesutul mamar, au apărut încă din anii 2000 ipoteze privind o posibilă legătură cu riscul de cancer de sân.

Unele studii de laborator au alimentat discuția, iar ideea a circulat mult mai repede în spațiul public decât au evoluat dovezile epidemiologice.

A mai existat și observația că o proporție mare dintre tumorile mamare apar în cadranul superior extern al sânului, zona aflată cel mai aproape de axilă. Explicația anatomică este însă că acolo există și mai mult țesut glandular mamar, ceea ce face simpla apropiere de axilă insuficientă pentru a demonstra o legătură cu deodorantul.

Institutul Național al Cancerului din Statele Unite spune în prezent că nu există dovezi științifice care să lege utilizarea deodorantelor sau antiperspirantelor de apariția cancerului mamar. Instituția notează și că studiile disponibile nu au confirmat efecte adverse importante ale aluminiului care să explice o creștere a riscului.

Pe partea de siguranță cosmetică, Comitetul Științific pentru Siguranța Consumatorilor al Comisiei Europene a reevaluat în repetate rânduri compușii de aluminiu. În cea mai recentă opinie, publicată în 2024, comitetul consideră compușii de aluminiu siguri în categoriile cosmetice evaluate atunci când sunt utilizați în limitele stabilite.

Acest lucru nu înseamnă că orice formulă este potrivită pentru orice piele. Iritația locală, parfumul sau alte ingrediente pot conta mult mai mult pentru toleranța individuală decât discuția generală despre aluminiu.

De ce există atunci atât de multe variante fără aluminiu

Pentru că piața nu răspunde exclusiv riscului medical. Răspunde și preferinței.

Unii oameni nu vor să reducă transpirația, ci doar mirosul. Alții nu tolerează bine anumite antiperspirante sau preferă formule cu o listă diferită de ingrediente. Pentru toate aceste situații există cerere chiar dacă riscul de cancer nu este argumentul care justifică alegerea.

Aici apare diferența esențială dintre deodorant și antiperspirant.

Antiperspirantul urmărește reducerea transpirației și folosește în mod obișnuit săruri de aluminiu pentru a forma temporar dopuri în canalele sudoripare. Deodorantul urmărește în principal controlul mirosului, acționând prin ingrediente care modifică mediul în care se dezvoltă bacteriile sau prin parfum.

Din acest motiv, cele mai multe produse fără aluminiu funcționează ca deodorante, nu ca antiperspirante clasice. Ele pot controla mirosul, dar utilizatorul va continua să transpire.

Asta nu este un defect al produsului, ci exact diferența dintre cele două categorii.

Și formulele fără aluminiu pot irita. Bicarbonatul de sodiu, frecvent în unele deodorante naturale, poate provoca usturime sau roșeață la persoanele cu piele sensibilă. Parfumul și uleiurile esențiale pot fi și ele problematice. Toleranța trebuie judecată produs cu produs.

Cercetările asupra microbiomului axilar arată că deodorantele și antiperspirantele pot modifica populațiile bacteriene de la nivelul axilei, însă datele nu susțin povestea simplificată a unui „detox” obligatoriu de câteva săptămâni după renunțarea la aluminiu.

Dacă transpirația este suficient de intensă încât să ude frecvent hainele, să afecteze activitatea zilnică sau să apară fără o explicație evidentă legată de temperatură și efort, discuția nu mai este despre alegerea unui deodorant. Hiperhidroza este o afecțiune medicală și are opțiuni de tratament care depășesc raftul de cosmetice.

Între timp, raftul va continua probabil să păstreze ambele variante. Unii cumpărători vor să transpire mai puțin, alții vor doar să controleze mirosul. Eticheta „fără aluminiu” spune ce lipsește din formulă. Nu spune, singură, dacă produsul este mai bun pentru persoana care îl ia de pe raft.