Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat marți, în cadrul unei conferințe de presă, avertismente dure la adresa țărilor occidentale ca reacție la modificările de strategie nucleară din țările NATO de pe flancul estic, cu accent deosebit pe acțiunile Finlandei.

Avertismentul cu privire la „apropierea armelor nucleare de granițele” Rusiei a fost declanșat în mod direct de decizia Finlandei de a se alătura Inițiativei de Securizare Nucleară Avansată a Franței. Potrivit acestui acord, aeronavele franceze capabile să transporte arme nucleare pot opera și desfășura exerciții în apropierea graniței dintre Finlanda și Rusia. Mai mult, Parlamentul de la Helsinki a făcut demersuri pentru modificarea Legii Energiei Nucleare prin care au fost eliminate interdicțiile anterioare privind tranzitul sau stocarea temporară a dispozitivelor nucleare aliate pe teritoriul său.

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Moscova susține că extinderea infrastructurii nucleare NATO atât de aproape de granițele sale pune Europa într-un „scenariu sinucigaș”. În acest sens, Rusia argumentează că implicarea unor state non-nucleare, precum este Finlanda, în exerciții sau strategii de descurajare nucleară colectivă încalcă spiritul acordurilor internaționale.

Maria Zaharova a catalogat inițiativele europene drept „sălbatice” și „temerare” și a avertizat că acestea aduc riscuri de securitate directe pe care Moscova nu le va ignora. Drept consecințe, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a precizat că Moscova va contracara aceste mișcări prin consolidarea capacităților sale defensive și a vectorilor de atac pe flancul său vestic.

Mai mult, oficialii ruși au mai reiterat în trecut că orice infrastructură militară care găzduiește, deservește sau sprijină logistic armele nucleare ale NATO în proximitatea Rusiei va fi considerată automat o țintă militară legitimă în caz de conflict direct.

„Nu trebuie să fii strateg militar pentru a înțelege că astfel de obiecte vor reprezenta o sursă de amenințare directă și vor fi inevitabil incluse în lista țintelor legitime definite de scenariul unei ciocniri militare directe între țara noastră și NATO”, a precizat Maria Zaharova.

Contrar așteptărilor lui Alexander Stubb, președintele Finlandei, a declarat purtătoarea de cuvânt, desfășurarea armelor nucleare americane va înrăutăți securitatea țărilor gazdă. Zaharova s-a întrebat în mod retoric dacă Stubb a cerut părerea alegătorilor săi pe această temă înainte să își dea seama de riscurile pe care le aduce.

„În ce măsură cetățenii finlandezi sunt conștienți de riscurile cu care se vor confrunta este o mare întrebare.”.. Pentru că [o astfel de decizie] va schimba cu adevărat multe în contextul securității acestei țări și al altor probleme relevante pentru acest stat”, a continuat Zaharova.

Pe 14 septembrie, președintele finlandez Alexander Stubb a anunțat în mod oficial decizia țării sale de a se alătura inițiativei lui Emmanuel Macron privind „descurajarea nucleară avansată”. În urma acestui pas făcut de Finlanda, țara nordică a devenit al 10-lea stat din Europa care participă la proiectul strategic inițiat de Paris.

În prezent, Franța și Marea Britanie sunt singurele țări europene care dețin arme nucleare, iar această inițiativă lansată de Macron implică participarea voluntară a altor state europene la descurajarea nucleară franceză. Cu toate acestea, spre deosebire de sistemul NATO, unde deciziile se iau în comun în cadrul Grupului de Planificare Nucleară, în inițiativa franceză președintele Franței are decizia finală în privința utilizării armamentului nuclear.

Printre multele subiecte abordate de purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Zaharova a amintit și de incidentul în care a fost implicat fostul premier britanic Boris Johnson în drum spre Ucraina, după ce trenul în care acesta se afla a fost lovit de o dronă rusească. Aceasta a precizat că toți politicienii și diplomații occidentali ar trebui să evalueze „cu seriozitate” riscurile călătoriilor lor în Ucraina.

Zaharova a precizat că centrele feroviare și infrastructura de transport care deservesc armata ucraineană sunt în continuare ținte legitime, iar Rusia a avertizat în repetate rânduri diplomații străini să părăsească Kievul din cauza atacurilor rusești.

„Am atras de mult timp atenția asupra „turiștilor politici” occidentali și a personalităților VIP că regimul de la Kiev îi utilizează cinic ca „scut uman” pentru a acoperi convoaiele sale militare. Înaintea unor astfel de vizite, prin canale diplomatice, primim cereri de a asigura posibilitatea ca anumite persoane să călătorească în siguranță”, a spus Zaharova.