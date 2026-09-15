Ministrul Agriculturii reacționează în cazul protestului din Piața Victoriei. Ce le transmite Tanczos Barna crescătorilor de animale nemulțumiți

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, le transmite crescătorilor de animale care protestează în Piața Victoriei că le înțelege problemele și că a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru a debloca exportul de ovine și caprine. Barna a făcut apel la calm, după ce manifestarea din Piața Victoriei a degenerat și au fost violente. „Protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism” a spus ministrul care condamnă transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență.

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Tanczos Barna: Dialog în loc de vandalism

„Dialog în loc de vandalism

Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență, așa cum s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei.

Protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor„, a scris Barna pe Facebook..

Comisia Europeană discută deblocarea exporturilor de ovine și caprine

problemele cu care se confruntă ciobanii Ministrul interimar al Agriculturii declară că știeși este de acord cu cererile oamenilor.

„Salut poziția celor 14 asociații reprezentative ale crescătorilor de ovine care s-au delimitat de toate formele de violență și de agresarea forțelor de ordine și în cursul după-amiezii am primit delegația acestora la Ministerul Agriculturii.

În urma discuțiilor de multe ore purtate în ultimele săptămâni, cunosc în detaliu și cu exactitate problemele cu care se confruntă fermierii. Multe dintre revendicările lor sunt absolut justificate.

La protestul precedent, organizat în condiții legale de cele mai mari asociații și federații ale crescătorilor de ovine, am fost primul care s-a oferit să îi primească la discuții, la Guvern. Pornind de la acel dialog constructiv, am formulat mai multe propuneri și inițiative, iar ANSVSA a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care, la sfârșitul acestei săptămâni, va fi discutat de reprezentanții celor 27 de state membre, în vederea aprobării la nivelul Comisiei Europene„, a precizat Barna.

Tanczos Barna: Oferim soluții la problemele fermierilor

„Ministerul Agriculturii asigură în continuare o platformă de dialog între fermieri și ANSVSA și ne angajăm să susținem în continuare toate propunerile care oferă soluții la problemele cu care se confruntă fermierii.