Răzvan Dumitrescu intervine în controversa zilei: Infiltrarea unor elemente cu scopul de a sparge protestul oierilor e verificată de 36 de ani

Protestul oierilor din 15 septembrie, soldat inclusiv cu gazarea acestora de către jandarmi, poate fi considerat un caz de manual, așa cum am mai văzut după Revoluție în momentele extrem de tensionate din societate. Jurnalistul Gândul Răzvan Dumitrescu a apreciat, în emisiunea Ai Aflat! de marți, că este vorba de o strategie probată cu succes la toate protestele antisistem din ultimii 36 de ani. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Tinerii exaltați” care se plimbau liberi printre jandarmi

Comentând alături de moderatorul Ionuț Cristache imaginile cu protestatari gazați de jandarmi, realizatorul de televiziune Răzvan Dumitrescu a observat că este o tactică exersată de autorități la toate protestele majore din ultimii 36 de ani, cel mai recent fiind cel din 10 august 2018.

„Acest om (n.r. – din imaginile surprinse la fața locului de reporterii Mediafax) chiar este din zona protestatarilor, cu clopul pe cap. Ceea ce am văzut mai devreme, tinerii ăia exaltati, n-aveau nicio legătură cu ciobanii și cu protestul ciobanilor. Și exact ei se plimbau liber între jandarmi și partea unde s-au masat protestatarii. Fără să fie întrebați de jandarmi ceva sau scoși din zonă. Sportul cu infiltrarea unor elemente în rândul protestatarilor, cu intenția clară de a sparge protestul, e verificat în ultimii 36 de ani la aproape toate manifestațiile care veneau în momente neconvenabile pentru puterea respectivă”.

„ Oricât de UE suntem, există și interese economice foarte mari

În altă ordine de idei, Răzvan Dumitrescu a punctat că, din perspectiva sa, protestul fermierilor este unul absolut justificat. Acesta vizează efectele interdicției abuzive de a nu exporta nu doar în Uniunea Europeană, ci în nicio altă țară. Asta îm condițile în care România era pe primul loc la export în viu din UE. Iar aceste măsuri de la Bruxelles au în spate mari mize economice.

„Lumea n-a putut să nu asocieze această chestiune cu primul loc (n.r. – deținut de români) când a venit această interdicție. Pentru că oricât de Uniune Europeană suntem, există și interese economice foarte mari. Există competiție și lucrurile astea pe niște chestiuni pe care le semnalau încă din 2024 în care nu s-a făcut nimic, Le-a dat cu virgulă și cu semnul întrebării. De ce n-ați făcut nimic? Nu cumva ați avut interesul să nu faceți nimic? Nu cumva voi, în loc să apărați interesele noastre, că de-aia sunteți pe funcțiile respective, jucați cu alte interese? Adică lumea a devenit suspicioasă și pe bună dreptate”, a mai explicat Dumitrescu.