(P) Infrastructură S5. Infrastructură S5 S.A. a finalizat o serie de lucrări de reparații și amenajare pe strada Valdemar Lăscărescu

Infrastructură S5 S.A. a finalizat o serie de lucrări de reparații și amenajare pe strada Valdemar Lăscărescu, intervențiile fiind realizate pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale și pentru o mai bună organizare a spațiului disponibil.

În cadrul lucrărilor au fost create și amenajate noi locuri de parcare, contribuind astfel la utilizarea mai eficientă a spațiului și la creșterea capacității de parcare pentru locuitorii din zonă. Totodată, echipele Infrastructură S5 S.A. au intervenit pentru refacerea zonelor degradate ale carosabilului, precum și pentru repararea și aducerea la condiții corespunzătoare a trotuarelor, astfel încât deplasarea pietonală și rutieră să se desfășoare în condiții sporite de siguranță și confort.

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă programul de întreținere și reparare a infrastructurii din Sectorul 5, intervenind punctual în zonele în care situația din teren impune lucrări de remediere.