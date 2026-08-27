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Directorul CIA, șeful Statului Major Întrunit și secretarul Apărării, în vizită la Donald Trump pentru a discuta concluziile vizitei de la Moscova

Directorul CIA, șeful Statului Major Întrunit și secretarul Apărării, în vizită la Donald Trump pentru a discuta concluziile vizitei de la Moscova
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Directorul CIA, John Ratcliffe, recent întors dintr-o vizită inopinată la Moscova, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, au fost văzuți părăsind Casa Albă după ce l-au informat direct pe președintele Donald Trump cu privire la detaliile întâlnirii secrete din capitala Rusiei.

Șeful CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită surpriză miercuri de doar câteva ore la Moscova. Deplasarea a devenit publică după ce zborul său cu un avion militar american Boeing C-17A Globemaster III a fost detectat pe ruta Lituania–Moscova.

Pete Hegseth, secretarul Apărării al Statelor Unite

Kremlinul, prin vocea purtătorului de cuvânt al său, Dmitri Peskov, a confirmat că au avut loc discuții stricte „între serviciile de informații”, fără participarea președintelui Vladimir Putin.

Potrivit informațiilor scurse în presa americană, șeful CIA a avut două misiuni critice în cadrul vizitei sale din capitala Rusiei. Pe de o parte, Ratcliffe a transmis un mesaj dur Moscovei pentru a descuraja un eventual atac militar asupra statelor membre NATO, în special asupra țărilor baltice, unde serviciile secrete americane suspectează că Rusia ar putea încerca să „testeze determinarea Alianței” printr-o agresiune limitată.

„Întâlnirea sa a avut ca scop principal avertizarea Rusiei împotriva oricărei acțiuni de escaladare împotriva statelor baltice”, a declarat pentru Politico o sursă americană familiarizată cu discuțiile.

Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit

Mesajul american vine într-o perioadă în care războiul din Ucraina continuă fără o soluție diplomatică, iar atacurile cu drone și rachete lansate de ambele părți lovesc ținte aflate la distanțe tot mai mari de linia frontului.

Statele baltice ocupă o poziție extrem de sensibilă pe flancul estic al NATO. Estonia, Letonia și Lituania sunt membre ale Alianței, iar un atac armat împotriva uneia dintre ele ar intra sub incidența principiului apărării colective.

Conform Articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, un atac armat împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor. Problema cu care se confruntă statele occidentale este însă mai complexă decât perspectiva unui atac militar convențional.

John Ratcliffe, directorul CIA

Pe de altă parte, al doilea subiect de pe agenda discuțiilor ar avea legătură cu războiul purtat de SUA împotriva Iranului, unde oficialul american a abordat parteneriatul strategic dintre Rusia și Iran.
Un alt punct secundar pe agendă a fost negocierea eliberării cetățeanului american Charles Zimmerman, aflat în detenție în Rusia.

Imediat după revenirea din Rusia, John Ratcliffe s-a alăturat echipei de comandă militară a SUA la Casa Albă pentru a-i prezenta președintelui Trump evaluarea finală a discuțiilor purtate cu reprezentanții ruși. Pete Hegseth și Dan Caine au fost prezenți pentru a analiza implicațiile militare directe ale răspunsului oferit de ruși.

Deși generalul Dan Caine a recomandat în mod privat în ultimele zile o dezescaladare a tensiunilor militare pentru a evita escaladări globale necontrolate, administrația Trump continuă să folosească o diplomație de forță bazată pe avertismente directe și descurajare.

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