Deși a fost demis prin moțiune de cenzură de aproape 4 luni, guvernul Bolojan rezistă cu brio pe poziție. Invitat în emisiunea Ai Aflat! de joi, jurnalistul și publicistul Doru Bușcu a explicat ce interese personale are premierul interimar pentru a întreține un conflict generalizat. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

În viziunea redactorului-șef al publicației Cațavencii, Ilie Bolojan manageriază cu abilitate conflicte pe mai multe fronturi: cu președintele Nicușor Dan, cu propriul partid (facțiunea conservatoare din PNL) și cu PSD.

Bolojan, război pe toate fronturile

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

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Însă miza premierului este una clară: chiar dacă știe că întreține o criză politică generalizată, nu îi pasă, deși efectele economice sunt uriașe, punctează invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în studioul Gândul.

„Cum să anticipeze Bolojan? Mai ales că se află și în mijlocul unui război politic personal. S-a produs acest atac în mare parte cinic împotriva lui, prin Veștea. A intrat în conflict direct cu Nicușor (Dan), a intrat în conflict cu o parte din propriul partid. A intrat în conflict cu PSD-ul. Practic s-au tăiat niște punți și ar fi aici de evidențiat un stres politic, sub care lucrează. Dar stresul ăsta nu poate justifica obtuzitatea lui executivă. Adică omori pe toată lumea ca să ce? Unde ajungem?”

Mediul privat suferă din cauza măsurilor de austeritate

În susținerea argumentelor sale, cunoscutul jurnalist a menționat cazuri pe care le cunoaște personal din anturajul său. Astfel, există mulți mici antreprenori care au fost nevoiți să își lichideze afacerile din cauza măsurilor fiscale ale guvernului Bolojan.