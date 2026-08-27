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După Bolojan potopul. Bușcu: Se află într-un război politic personal/Omori pe toată lumea ca să ce?

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Deși a fost demis prin moțiune de cenzură de aproape 4 luni, guvernul Bolojan rezistă cu brio pe poziție. Invitat în emisiunea Ai Aflat! de joi, jurnalistul și publicistul Doru Bușcu a explicat ce interese personale are premierul interimar pentru a întreține un conflict generalizat. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

În viziunea redactorului-șef al publicației Cațavencii, Ilie Bolojan manageriază cu abilitate conflicte pe mai multe fronturi: cu președintele Nicușor Dan, cu propriul partid (facțiunea conservatoare din PNL) și cu PSD.

Bolojan, război pe toate fronturile

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Însă miza premierului este una clară: chiar dacă știe că întreține o criză politică generalizată, nu îi pasă, deși efectele economice sunt uriașe, punctează invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în studioul Gândul.

Cum să anticipeze Bolojan? Mai ales că se află și în mijlocul unui război politic personal. S-a produs acest atac în mare parte cinic împotriva lui, prin Veștea. A intrat în conflict direct cu Nicușor (Dan), a intrat în conflict cu o parte din propriul partid. A intrat în conflict cu PSD-ul. Practic s-au tăiat niște punți și ar fi aici de evidențiat un stres politic, sub care lucrează. Dar stresul ăsta nu poate justifica obtuzitatea lui executivă. Adică omori pe toată lumea ca să ce? Unde ajungem?

Mediul privat suferă din cauza măsurilor de austeritate

În susținerea argumentelor sale, cunoscutul jurnalist a menționat cazuri pe care le cunoaște personal din anturajul său. Astfel, există mulți mici antreprenori care au fost nevoiți să își lichideze afacerile din cauza măsurilor fiscale ale guvernului Bolojan.

Încă o dată povestesc asta. În jurul meu sunt oameni ruinați. Sunt oameni care și-au închis companiile și nu au alternativă, că și-au construit viața în domeniul privat. Dar dacă clienții renunță la servicii, dacă clienții renunță la furnizorul ăla ca la rândul lor să-și salveze bugetele, ăștia mor. Nu se produce la stat să ceară măriri de salariu și mor.N-au alternative pentru că statul nu le dă alternative.Nu există nici o formulă de salvare. Nu a gândit așa. De ce? Niciunul dintre oamenii ăștia care iau decizii pentru zona privată și pentru economia asta, care este un organism viu, nu a fost în situația de a trăi de pe urma activității private. Ei au fost la stat salarizați, asigurați, compensați, pensionați. Definitiv până la moarte de stat. Și statul nu dă farimă încă rămâne fără bani, se împrumută.Nu mai zic cazați de stat, hrăniți de stat, toate beneficiile de la stat”.

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