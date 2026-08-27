Nicușor Dan îl trimite pe Marius Lazurca la întâlnirea Comandamentului militar al NATO

Marius Lazurca, consiliersul prezidențial pentru securitate națională, a anunțat, printr-o posatre pe X, că va participa la o reuniune a comandamentului militar al NATO.

Lazurca spune că șeful statului l-a anunțat că va va purta discuții cu cu oficiali ai SUA și şi aliaţi la Bruxelles şi la SHAPE.

Lazurca: ”Preşedintele Donald Trump are dreptate – fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină”

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„Potrivit instrucţiunilor preşedintelui Nicuşor Dan, voi avea discuţii, în această săptămână, cu oficiali ai SUA şi aliaţi la Bruxelles şi la SHAPE, după misiunea mea la Washington. Preşedintele Donald Trump are dreptate – fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină”, a spus Lazurca, într-o postare publicată pe contul său de X.

„Sub conducerea preşedintelui Dan, România face exact acest lucru – se oferă să facă mai mult şi mai repede alături de SUA şi aliaţii noştri pentru a proteja poporul român, pentru a opri răspândirea războiului şi pentru a ajuta la încheierea acestuia„, a scris Marius Lazurca.

Lazurca, trimis la Washington și Ankara de Nicușor Dan

În luna iulie, președintele Nicușor Dan i-a desemnat pe consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și pe generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, să participe la întrevederi cu reprezentanții administrației Trump și ai Congresului american.

De asemenea, la începutul lunii august, Lazurca a fost trimis de Administrația Prezidențială și la Ankara, pentru discuții cu oficiali de rang înalt ai Turciei, după summitul NATO din 7-8 iulie.