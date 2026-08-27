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România construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Va fi cât un mic oraș și va putea găzdui 20.000 de militari

România construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Va fi cât un mic oraș și va putea găzdui 20.000 de militari
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Modernizarea bazei militare „Mihail Kogălniceanu” va începe oficial. Guvernul urmează să aprobe demolarea unor construcții vechi, iar noua bază va putea găzdui 20.000 de militari. Proiectul va include locuințe, un spital, străzi și alte facilități. Baza NATO ar urma să devină cea mai mare din Europa și va fi cât un mic oraș.

Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” ar urma să devină, până în 2040, cea mai mare bază aeriană din Europa. Investiția totală este estimată la 2,5 miliarde de euro. Baza va putea găzdui 20.000 de militari și va avea locuințe, grădiniță, școală și spital. Practic, va funcționa ca un mic oraș NATO la Marea Neagră.

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România construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Va fi cât un mic oraș și va putea găzdui 20.000 de militari

România construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Sursă foto: Shutterstock

Pentru demolare sunt scoase din funcțiune patru obiective de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”:

  • Pavilionul D, care are 325 de metri pătrați;
  • Pavilionul B1, care are 1.187 de metri pătrați;
  • Pavilionul E, care are 316 metri pătrați;
  • Platformă betonată pentru staționarea aeronavelor, care se întinde pe o suprafață de 5.300 de metri pătrați.

Demolarea acestor construcții face parte din proiectul de modernizare și extindere a bazei. Modernizarea bazei este finanțată din bugetul Ministerului Apărării. De asemenea, România încearcă să obțină și 400 de milioane de euro de la Comisia Europeană. Baza va fi folosită împreună cu aliații NATO, iar proprietatea va rămâne integral a statului român, scrie Stiripesurse.ro.

Ce urmează să se construiască în bază

Investiția va fi realizată în patru etape. Finalizarea proiectului este estimată în aproximativ 20 de ani, în funcție de fondurile alocate. Proiectul include modernizarea utilităților și amenajarea terenului. Va fi construită și o nouă pistă de decolare-aterizare. Baza va avea platforme pentru aeronave, sisteme de balizaj și radionavigație, precum și un punct de control al zborurilor.

Noua bază va avea facilități administrative, sociale și de mentenanță. Vor fi construite hangare, depozite, drumuri, puncte de acces și zone pentru tehnica militară. În forma finală, baza se va întinde pe 2.300 de hectare. Va include cazarmă, piste, turn de control, școală, spital și magazine.

Sursă foto: Shutterstock/Mediafax Foto/Arhiva

Comentarii 1

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