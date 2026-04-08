(P) JUSTIȚIE DUPĂ UN DECENIU: PRIMĂRIA, OBLIGATĂ DEFINITIV LA DESPĂGUBIRI DE PESTE 140.000 EURO PENTRU MOARTEA ABSURDĂ A UNUI TÂNĂR / SISTEMUL A ÎNCERCAT DE TREI ORI CLASAREA DOSARULUI

(P) JUSTIȚIE DUPĂ UN DECENIU: PRIMĂRIA, OBLIGATĂ DEFINITIV LA DESPĂGUBIRI DE PESTE 140.000 EURO PENTRU MOARTEA ABSURDĂ A UNUI TÂNĂR / SISTEMUL A ÎNCERCAT DE TREI ORI CLASAREA DOSARULUI

O tragedie care putea fi evitată, ignorată ani la rând de autorități, a fost sancționată definitiv în instanță după un deceniu de blocaje instituționale, presiuni și trei soluții de clasare. Primăria Balș a fost obligată să plătească despăgubiri de peste 140.000 euro familiei unui tânăr de 21 de ani care și-a pierdut viața într-un accident absurd.

O tragedie ignorată: „Vina eroziunii solului”, nu a lipsei de întreținere

Tragedia a avut loc în seara de 20 noiembrie 2015. Tânărul V.M.D se deplasa cu bicicleta pe trotuarul străzii Nicolae Bălcescu când a căzut într-o groapă de mari dimensiuni, nesemnalizată, iar impactul i-a fost fatal.

Multi ani familia s-a lovit de un zid de indiferență. Autoritățile locale au refuzat să își asume responsabilitatea, invocând argumente incredibile: au susținut că monitorizarea drumurilor este „irealizabilă” și au pus formarea gropii pe seama fenomenelor naturale și a eroziunii solului, încercând să transforme o neglijență administrativă într-un „accident nefericit”, cauzat de ploaie.

Punctul de cotitură: Lupta împotriva celor trei clasări

Cazul a fost deblocat abia după ce a fost preluat de casa de avocatură JGV & Asociații, una dintre cele mai importante societăți de avocatură din România, specializată în obținerea de despăgubiri pentru victimele accidentelor grave. Deși dosarul penal părea îngropat definitiv prin soluții repetate de clasare, avocații au reușit în 2023 redeschiderea urmăririi penale și demonstrarea culpei administrative în plan civil.

„A fost unul dintre cele mai dificile mandate din cariera mea, marcat de presiuni instituționale și de un sistem care părea decis să nu găsească vinovați,” declară Denisa Asaftei, avocat în cadrul JGV & Asociații. „Am preluat cauza în 2022, când totul părea pierdut dar am refuzat să acceptăm că o astfel de tragedie poate rămâne nesancționată, așa că am reluat lupta de la zero. Această victorie nu este doar despre o sumă de bani, ci despre responsabilitatea civică a autorităților care administrează infrastructura.”

Despăgubiri cu impact major: Dobânzi calculate de la data accidentului

Prin hotărârea rămasă definitivă, instanța a dispus plata a 100.000 euro către mama victimei și câte 20.000 euro pentru fiecare dintre cei doi frați. Un element crucial obținut de avocați este acordarea dobânzii legale penalizatoare calculată retroactiv, din ziua accidentului (noiembrie 2015). În practică, acest lucru face ca suma totală pe care UAT Balș trebuie să o achite să crească semnificativ.

Cazul evidențiază responsabilitatea autorităților locale în administrarea infrastructurii publice și obligația acestora de a preveni riscurile care pot pune în pericol viața cetățenilor. Hotărârea definitivă obținută confirmă că neîndeplinirea acestor obligații poate atrage răspunderea civilă și obligația de a acoperi integral prejudiciile produse

Despre JGV & Asociații

JGV & Asociații deține cel mai vast portofoliu de cauze câștigate în domeniul daunelor morale și materiale din România. Echipa multidisciplinară de avocați este specializată în deblocarea dosarelor complexe, reușind să stabilească precedente judiciare importante în relația cu autoritățile administrative și asigurătorii.

