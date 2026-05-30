Arheologii au descoperit o megastructură veche de 6.000 de ani în România. Misterul construcției din anii 4.000-3.900 î.Hr

O megastructură veche de șase milenii a fost descoperită în România. Arheologii cred că ar putea schimba tot ce știam despre Europa preistorică.

Arheologii au descoperit în situl de la Stăuceni-Holm, județul Botoșani, rămășițele unei construcții de dimensiuni mari, care datează din jurul anilor 4.000-3.900 î.Hr, scrie archaeologymag.com.

Clădirea are o suprafață de 350 metri pătrați, de 3-4 ori mai mare decât locuințele obișnuite din așezarea străveche.

Această construcție aparținea culturii Cucuteni-Trypillia, una din cele mai importante civilizații preistorice din Europa de Est, existentă între anii 4.800-3.000 î.Hr.

Misterul megastructurii de la Stăuceni

Arheologii au descoperit o megastructură veche de 6.000 de ani în România. Așezarea în care a fost descoperită megastructura avea aproximativ 45 de case și o populație de 320-350 de suflete.

Clădirea se afla lângă intrarea principală în sat, într-o poziție vizibilă pentru oricine se apropia de comunitate.

Arheologii se așteptau să găsească în interior numeroase obiecte, ținând cont de dimensiunea descoperirii. Totuși, ei au găsit câteva fragmente de ceramică, trei polonice decorate, un obiect conic din lut și un vas ornamentat cu un cap de taur.

Mai mult, experții au identificat resturi vegetale, inclusiv cereale, fructe și semințe de măselariță (henbane), o plantă medicinală.

Nu se știe însă cine conducea această castă. Nu au fost găsite palate, morminte bogate, metale prețioase. E posibil ca societatea să fi funcționat pe baza de egalitate?

Funcția megastructurii rămâne, de asemenea, o necunoscută. Nu are cuptoare, gropi de depozitare și nici unelte de măcinat. Ar fi fost folosită pentur gătit sau stocarea hranei.

Arheologii au mai multe variante în privința megastructurii descoperite: un loc de întâlnire pentru comunitate, o clădire pentru luarea deciziilor colective, un spațiu ritualic sau un centru administrativ.

Datarea cu radiocarbon a arătat că structura este mai recentă decât se credea, sugerând că cronologia cunoscută a regiunii ar putea necesita revizuiri.

Cercetătorii spun că rezultatele obținute la Stăuceni–„Holm” reprezintă unele dintre cele mai solide repere cronologice pentru această zonă a Europei preistorice.

Sigur că această descoperire demonstrează și că comunitățile neolitice erau capabile să construiască spații comune complexe și să se organizeze eficient.

