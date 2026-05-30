Transalpina s-a redeschis circulației: program limitat și restricții pentru șoferi. Recomandările polițiștilor

Circulația rutieră a fost reluată pe Transalpina, pe sectorul dintre Rânca (județul Gorj) și Curpăt (județul Sibiu), însă traficul se desfășoară în continuare în condiții speciale, cu program restricționat și limite de tonaj.

Trafic reluat pe DN 67C, pe unul dintre cele mai înalte drumuri din țară. Program de circulație și restricții de tonaj

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că a fost reluată circulaţia rutieră pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 79+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Curpăt (judeţul Sibiu)”, transmite Centrul Infotrafic.

Până la 1 iulie 2026, circulația este permisă doar între orele 09:00 și 20:00, iar accesul este limitat vehiculelor cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone.

În perioada 1 iulie – 31 august, programul de circulație va fi extins între orele 07:00 și 21:00, cu menținerea acelorași restricții de tonaj.

Recomandări pentru șoferi

„Participanții la trafic sunt obligați să respecte semnalizarea rutieră instituită și restricțiile de circulație existente pe acest sector de drum montan. În funcție de condițiile meteorologice, circulația rutieră poate fi restricționată temporar sau închisă pentru siguranța participanților la trafic”, mai transmite IGPR.

AUTORUL RECOMANDĂ