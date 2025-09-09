(P) Se reabilitează Centura de Sud a regiunii Ilfov – București. Sunt peste 180 de milioane de lei, accesați prin PNDL

Lucrările pe DJ 401 A se află în derulare. E vorba despre refacerea a 28 km de drum județean, piste de biciclete, 55 km de rețea de canalizare pluvială, spații verzi, reabilitare acces proprietăți și relocarea firelor electrice de către echipele firmei furnizoare de energie.

Consiliul Județean Ilfov, prin PNDL a accesat fonduri pentru reabilitarea Centurii de Sud a regiunii Ilfov – București

,,La acest moment, se montează semnele rutiere pe tronsonul Măgurele – Jilava. A fost așternut covorul asfaltic. Vorbim, practic, despre varianta Centurii de Sud a regiunii Ilfov – București. Un drum pe care trec zilnic cei care au ales să se mute în Bragadiru, Clinceni, Măgurele, Jilava, Vidra, Domnești – sunt peste 92 de mii de cetățeni. Cu acte. În teren, sunt mult mai mulți. Vorbim despre aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA din fonduri proprii și din fonduri din Programul Național de Dezvoltare Locală”, spune Hubert Thuma.

RECOMANDAREA AUJTORULUI:

