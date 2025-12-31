Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase mesaje, felicitări și urări de Revelion.

Anul Nou reprezintă una din cele mai frumoase sărbători ale anului. În acest moment minunat, oamenii își trimit mesaje, urări și felicitări.

Fie că sunt rude, fie că sunt colegi sau prieteni, iată lista celor mai frumoase mesaje de Anul Nou pentru inspirația voastră, scrie hotnews.ro.

Mesaje de Anul Nou pentru familie

Dragii mei părinţi voioşi, eu vreau să fiţi bucuroşi, vreau ca noul an să vă aducă, sănătate multă, multă şi belşug ca să v-ajungă!

Anul Nou este perioada când visurile devin realitate, ni se împlinesc dorințele. Vreau să vă urez ca tot ce v-ați planificat să devină realitate. Să aveți sănătate de fier, înțelegere în familie, pace în suflet. Vreau să vă mulțumesc că sunteți cei mai buni părinți, la care puteam doar visa. Eu mă voi strădui să vă fiu mereu alături, la bine și la greu. La mulți ani!

Dragii mei, vă felicit cu prilejul Anului Nou. Vă doresc, în primul rând, multă sănătate, înțelegere și răbdare. Fie ca dorințele voastre să se împlinească cât mai curând. Să trăiți doar clipe fericite. La mulți ani!

Mesaje de Anul Nou pentru amici

La această cumpănă dintre ani, lasă să treacă prin fereastra sufletului tău magia sărbătorilor, lasă-te cuprinsă de fericire şi bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi această trecere, vino cu mine în lumea dragostei fără sfârşit! La mulţi ani!

Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!

Gândeşte-te la trecerea dintre ani ca la o poartă. Poţi să treci prin această poartă în Noul An şi să iei cu tine numai lucrurile bune şi apoi să închizi poarta în urma ta, astfel încât grijile şi supărările să nu te poată urma. La mulţi ani!

Mesaje de Anul Nou pentru cunoscuți

Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani 2026 şi Un An Nou Fericit!

Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre…! An nou fericit!

