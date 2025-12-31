Un fost star „Discovery Channel” și-a ucis colegul de celulă. Motivul pentru care Chad Ollinger a recurs la crimă

Un fost star al postului TV „Discovery Channel” a mărturisit că și-a strangulat colegul de celulă, după ce „o forță superioară” i-ar fi ordonat să comită fapta abominabilă.

Chad Ollinger, în vârstă de 41 de ani, este acuzat că l-a ucis pe deținutul Christopher Kelly, în timp ce erau încarcerați la Clark County Detention Center din Nevada, scrie thesun.co.uk.

Autoritățile au declarat că Ollinger a recunoscut crima și a susținut că a fost „justificată”, deoarece a crezut că Kelly este pedofil.

Potrivit lui Ollinger, convingerea a venit dintr-o „forță supranaturală”, care i-a permis să citească mințile oamenilor.

Gardienii l-au descoperit pe Kelly „inert în celulă”, vinerea trecută, în urma unei verificări de rutină.

Deținutul suferise numeroase leziuni și a fost declarat decedat la fața locului.

Scene de o violență rar întâlnită

Potrivit detaliilor din raportul arestării lui Ollinger, pereții celulei erau împroșcați cu sângele victimei.

Ollinger le-a spus anchetatorilor că posedă o putere specială, care îi permite să știe lucruri pe care alții nici măcar nu le-ar bănui, despre o anumită persoană.

A susținut că nu are nevoie de dovezi pentru a proba faptele lui Kelly, deoarece ar fi „văzut în mintea sa”. Ollinger le-a spus investigatorilor: „Noroc în deslușirea acestui caz”.

Ollinger l-a sugrumat pe Kelly în timp ce dormea, iar deținutul nu a avut nicio șansă. Ulterior, fostul star TV l-a tras pe Kelly din pat și l-a dat cu capul de tăblia patului.

Anchetatorii au stabilit că Ollinger nu a manifestat nicio urmă de regret, pentru fapta sa și a spus că nu îi pasă că își va petrece tot restul vieții în închisoare.

În cazul lui Ollinger, judecătorul a decis o evaluare psihiatrică, înainte de judecarea cazului.

Chad Ollinger, vedetă „Discovery”

Criminalul a apărut în câteva episoade din emisiunea „Mystery at Blind Frog Ranch”, difuzată de Discovery Channel.

Show-ul urmărea poveste lui Ollinger și a tatălui său, Duane, în timp ce căutau o comoară aztecă de mult uitată, pe proprietatea lor de 160 de acri din Uinta Basin, Utah.

Cei doi au excavat timp de zece ani terenul, convinși că vor găsi celebra comoară de milioane de dolari.

Ollinger a fost arestat pe 27 octombrie, ca fugar din alt stat.

De asemenea, se confruntă cu o acuzație de sfidare a curții.

A avut anterior conflicte cu forțele de ordine, inclusiv o arestare anul trecut pentru că a evitat poliția, înainte de a plăti o cauțiune.

Sursa foto: Capturi Discovery Channel / Potter County Sheriff’s Office / Facebook

Autorul recomandă: