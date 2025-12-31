Ce nu trebuie să lipsească din salata de boeuf. Ingredientul secret al gospodinelor

Un ingredient anume nu trebuie să lipsească din celebra salată de boeuf, nelipsită de pe masa de Revelion.

Salata de boeuf reprezintă un preparat ușor de pregătit, dar impune anumite ingrediente, pentru a ieși perfectă, scrie click.ro.

Nu este vorba de vreun ingredient minune, ci doar de banala zeamă de lămâie.

Pe de altă parte, pentru o salată de boeuf ca la mama acasă, aveți nevoie de rasol de vită, un kilogram de cartofi, cam jumătate de kilogram de morcovi, castraveți și gogoșari murați, 250 de grame de maioneză, o lingură de muștar, sare, piper, zeamă de lămâie.

Mazărea, vedeta din salata de boeuf

Multe gospodine ignoră însă ingredientul-minune: mazărea, care oferă o textură foarte fină salatei de boeuf. Undeva la 200 de grame sunt suficiente.

Cum preparați cea mai bună salată de boeuf

Fierbeți carnea cât mai bine, apoi o mărunțiți cât mai mică, după ce ați scos-o din apă și ați răcit-o.

Mai departe, fierbeți morcovii și cartofii, iar după ce s-au pus la fiert, tăiați-i în cubulețe mici.

Ulterior, tăiați la fel și castraveții murați.

Minunatele ingrediente se amestecă bine cu maioneză, muștar, iar apoi se adaugă și sare, piper, mazăre și zeama de lămâie.

La final, salata de boeuf se decorează după voie cu maioneză, gogoșari, măsline și alte murături delicioase.

Autorul recomandă: