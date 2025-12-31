Mesajul lui Marcel Ciolacu, de Anul Nou: „La mulți ani, în primul rând buzoienilor mei și tuturor românilor!”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj de Anul Nou, miercuri seară, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

„În seara asta, înainte să înceapă numărătoarea inversă, vreau să transmit respectul și recunoștința mea fiecărei familii din județul Buzău. Am învățat în ultimele luni, din miile de intâlniri cu buzoienii de la sate sau orașe, câte puțin din povestea acestor familii – cu marile lor griji, dar și cu micile victorii. Toate aceste povești puse laolaltă înseamnă România reală — nu cea din statistici, ci cea din case, din fiecare comunitate, din inimile oamenilor. Știu că anul care trece nu a fost ușor pentru nimeni. Știu că vom trece în continuare prin momente deloc ușoare, dar am încrederea că, împreună, le vom depăși.

În anul care vine, îmi doresc să ne ascultăm mai mult, să ne judecăm mai puțin și, mai ales, să ne amintim că, dincolo de diferențe, trăim sub același cer și ne dorim aceleași lucruri: liniște, sănătate, un viitor mai bun pentru copiii noștri. Vă asigur că voi continua să construiesc cu gândul la oameni și la ceea ce unește, nu la ceea ce ne desparte. Vă doresc un An Nou cu lumină, cu speranță și cu momente care să vă încălzească sufletul. La mulți ani, în primul rând buzoienilor mei și tuturor românilor!”, a scris Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.