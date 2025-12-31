Prima pagină » Știri externe » Petrecere fără artificii: 20.000 de vizitatori sunt așteptați la un Revelion inedit la München

Petrecere fără artificii: 20.000 de vizitatori sunt așteptați la un Revelion inedit la München

31 dec. 2025, 21:29, Știri externe
München se pregătește pentru un Revelion foarte special, dar fără artificii. 20.000 de vizitatori sunt așteptați să întâmpine noul an pe Ludwigstrasse.

Aceștia vor admira instalațiile spectaculoase și vor putea urmări concerte cu muzică live între orele 19:00 și 2:00, potrivit TZ . Este primul Revelion fără artificii.

„Vânzarea de bilete în avans pentru eveniment a început foarte promițător, mai ales având în vedere că este prima dată când are loc acest eveniment”, au spus organizatorii.

Întreaga zonă a evenimentului va fi iluminată artistic. Conceptul general de iluminat este opera artistului de instalații Matthias Singer, care, potrivit organizatorilor, a lucrat anterior pentru Kammerspiele, Opera de Stat Bavareză, Elbphilharmonie din Hamburg și Opera de Stat din Berlin.

  • Intrarea de la ora 19:00, se termină la 1:30
  • Locație: Ludwigstrasse, începând de la Siegestor (Poarta Victoriei), München.
  • Restricții de vârstă: Potrivit pentru toate vârstele, intrarea este permisă doar copiilor cu vârsta de 6 ani și peste; cei sub 18 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau tutor;

Biletele au fost disponibile la prețul de 33 de euro în primele 48 de ore de la începerea vânzărilor în avans la mijlocul lunii octombrie și ulterior, prețul a crescut la 40 de euro.

Sursa Foto: Envato

Cele mai noi