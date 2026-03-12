(P) Sector 5. Primăria dă startul programului anual de modernizare a străzilor

Primăria Sectorului 5 dă startul programului anual de modernizare a străzilor, anunță primarul Vlad Popescu Piedone.

Edilul a transmis pe Facebook că autoritatea locală va interveni în fiecare săptămână în alt cartier şi că din 16 martie încep lucrările în cartierul Rahova.

„DĂM STARTUL PROGRAMULUI ANUAL DE MODERNIZARE A STRĂZILOR DIN SECTORUL 5, IAR TU POȚI FACE DIFERENȚA!

Începând de săptămâna viitoare, demarăm campania anuală de modernizare și întreținere a străzilor din Sectorul 5, iar tu te poți implica.

Cum? În fiecare săptămână vom interveni într-un alt cartier. De LUNI, 16 MARTIE 2026, începem lucrările în cartierul Rahova.

Dacă observi gropi sau zone degradate, trimite pe WhatsApp la 0735 281 304 următoarele:

o fotografie sau un video;

share location sau adresa exactă.

Colegii mei vor prelua fiecare sesizare și o vor transmite echipelor din teren pentru intervenție.

Prin aceste lucrări ne dorim să consolidăm zonele afectate și să prevenim degradarea carosabilului.

La finalul fiecărei săptămâni vom anunța următorul cartier în care continuăm lucrările”, a scris Vlad Popescu Piedone pe Facebook.