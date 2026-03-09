(P) Infrastructură 5: Noi lucrări de reparații finalizate pe trei străzi din Sectorul 5

Societatea Infrastructură Sector 5 anunță că a finalizat lucrări de reparații locale în zone unde intervenția era necesară pentru a facilita circulația și a reduce disconfortul locuitorilor.

„Am finalizat încă trei lucrări de reparații locale în zone din sector unde era necesară intervenția rapidă pentru a îmbunătăți accesul și siguranța cetățenilor.

Zonele vizate în această etapă au fost:

-Strada Neptun;

-Strada Victor Babeș;

-Intrarea Evocării”, transmite Infrastructură Sector 5 pe Facebook.

Potrivit Infrastructură 5, intervențiile au constat în lucrări de reparații locale ale carosabilului pentru a facilita circulația și a reduce disconfortul locuitorilor.

„În perioada următoare, echipele noastre vor interveni și în alte zone de interes din sector, conform priorităților stabilite pe baza sesizărilor și a deplasărilor din teren”, mai precizează administrația locală.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Pas înainte pentru „Parcul Șinei”: O nouă etapă, votată în Consiliul Local S5

(P) Infrastructură 5: Intervenție promptă pe Strada Teodor Dragu