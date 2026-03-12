Mâncarea procesată și snaksurile au crescut cu cel puțin 5% în alimentația românilor. Care sunt cauzele

Ritmul infernal de lucru, incertitudinile financiare și profesionale schimbă și obiceiurile alimentare. Intervine așa-zisa ronțăială de stres. Nu mai există timp și dispoziție pentru o masă în tihnă. Astfel, ar gustările tip junk-food devin o formă de refugiu.

Deși prețurile au crescut constant vânzările de dulciuri, mâncare procesată și snecsuri au crescut cu cel puțin 5 la sută doar anul acesta pe o piață estimată deja la 3 miliarde de euro. Gustările dulci și sărate se găsesc în cele mai multe coșuri de cumpărături. Dovada că, în cazul unor categorii ca înghețata și snaksurile vânzările au crescut vertiginos în 2026, conform ProTV.

Patru din cinci români cumpără săptămânal cel puțin o gustare. Ne plac foarte mult cele sărate, iar în topul preferințelor se numără chipsurile cu diferite arome, dar și semințele pe care le cumpărăm foarte des. Nu spunem „nu” nici gustărilor dulci. Cele mai mari vânzări sunt la biscuiți și napolitane, publică ProTV.

Preferințele diferă totuși de la o regiune la alta. Bucureștiul și Oltenia sunt singurele locuri din țară unde oamenii iubesc mai degrabă dulcele.

Dulcele și alcoolul de după muncă

Mihai Lazăr, director comercial al Footprints AI:

”Dacă ne uităm național, cea mai importantă creștere este pe snakingul dulce, în această perioadă, care a depășit 30% share în categorie. E pentru prima dată când se întâmplă acest lucru”. Pofta de ronțăit apare mai ales în perioadele stresante, lucru confirmat de numeroase studii care analizează comportamentul consumatorilor. Când simt presiune sau oboseală, oamenii caută adesea „ceva bun” care să le ofere un moment de răsfăț.

Elena Filip, specialist în comunicarea de retail:

”E cumva un paradox, deși planul este să reducă aceste cheltuieli, ajung să aibă acele pofte. Cele mai importante momente de consum sunt seara, după ce ai avut o zi stresantă poate la serviciu creierul are nevoie să simtă o recompensă”. În perioadele mai grele crește și consumul de alcool.

Michael Kaiser, directorul unui supermarket online:

”Vânzările de vin la supermarketul nostru online au crescut cu peste 30% anul acesta comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. un ritm aproape de trei ori mai rapid decât evoluția întregii categorii de alcool. Vinul alb domine ca volum reprezentând 38 la sută din totalul vânzărilor categoria cu cea mai mare și mai rapidă creștere”.

O surpriză vine și din zona gustărilor sănătoase. Familiile cu copii nu ezita să ia nuci și fructe uscate, comprimă ProTV.