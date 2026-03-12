Imagini spectaculoase create de vulcanul Kilauea, din Hawaii. Unul dintre cei mai activi vulcani din lume a aruncat marți fântâni de lavă până la 300 de metri în aer. Autoritățile au închis temporar o parte din Parcul Național Vulcanii din Hawaii și un sector al unei autostrăzi importante din cauza cenușii și fragmentelor vulcanice.

Erupție spectaculoasă pe Insula Mare din Hawaii

Kilauea, situat pe Insula Mare din Hawaii, continuă să impresioneze locuitorii și turiștii cu erupții intermitente care trimit fântâni uriașe de lavă spre cer. Cel mai recent episod, început marți dimineață, a aruncat lava până la aproximativ 300 de metri înălțime.

Transmisiunile live au arătat două fântâni de lavă roșu aprins și coloane dense de fum ridicându-se din crater. Episodul face parte dintr-o serie de erupții care au început în decembrie 2024 și reprezintă al 43-lea eveniment eruptiv de atunci. Durata unor astfel de episoade este imprevizibilă: unele au durat doar câteva ore, iar altele câteva zile.

Drumuri închise și avertizări de cenușă

Erupția a determinat autoritățile să închidă temporar zone din Parcul Național Vulcanii din Hawaii și o parte din Autostrada 11 din Hawaii, o rută importantă care ocolește insula.

Problemele sunt cauzate de tefra, fragmente vulcanice și cenușă care cad din atmosferă și pot ajunge pe drumuri sau în comunitățile din apropiere. În unele zone, autoritățile se așteaptă la depuneri de cenușă de peste 0,6 centimetri.

Serviciul Național de Meteorologie al SUA a emis o avertizare de cădere de cenușă pentru regiunile din sud-estul și sud-vestul parcului național.

Risc pentru sănătate și infrastructură

Potrivit oficialilor locali, tefra vulcanică poate provoca iritații ale ochilor, pielii și sistemului respirator. În plus, cenușa poate bloca sistemele de colectare a apei, utilizate frecvent în unele zone ale insulei.

Autoritățile din comitatul Hawaii au deschis și un adăpost temporar într-o sală de sport pentru locuitorii și turiștii afectați de închiderea drumurilor sau de căderea cenușii. La scurt timp după deschidere însă, nu se prezentaseră persoane care să aibă nevoie de adăpost.

Într-un episod eruptiv din noiembrie, vulcanul a eliberat aproape 11 milioane de metri cubi de lavă – o cantitate suficientă pentru a umple o piscină olimpică la fiecare aproximativ 5,5 secunde.

Unul dintre cei mai activi vulcani din lume

Deși spectaculoasă, erupția nu a amenințat direct locuințele sau clădirile, deoarece lava a rămas în interiorul craterului din vârful vulcanului.

Kilauea este considerat unul dintre cei mai activi vulcani de pe planetă, iar activitatea sa eruptivă constantă atrage anual mii de turiști în Parcul Național Vulcanii din Hawaii.

