Ion Cristoiu: „Orice reașezare a lumii se face printr-un război adevărat. Acum se încearcă evitarea războiului pentru că am ajunge la bomba nucleară”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum singurul mod în care se poate face o reașezare a lumii este printr-un război adevărat.

Ion Cristoiu: „Este o chestiune mare care o povestim cu toată sălbăticia. Orice reașezare a lumii trebuie să se facă printr-un război. Tu m-ai întrebat de ce e nevoie. Deocamdată se încearcă o reașezare a lumii fără război, pentru că se poate ajunge la război nuclear… Nenorocirea este că după 1945, apariția bombei atomice nu mai dă posibilitatea unui război mondial clasic.”

