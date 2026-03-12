Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „AUR a dat o lovitură genială prin refuzul de a vota cedarea bazelor către americani. Tema partidului este pacea”

12 mart. 2026, 22:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre lovitura pe care partidul AUR a dat-o prin refuzul de a vota cedarea bazelor către americani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Pentru că unul numit Călin Georgescu, părintele, chiar și la tine a spus tot timpul pace. Deci pace în Ucraina. Tema lui Călin Georgescu și a lui AUR a fost că trebuie să facem pace în Ucraina cu orice preț. Pentru că pace… Nu e pace, deci e nevoie de pace.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre lovitura pe care partidul AUR a dat-o prin refuzul de a vota cedarea bazelor către americani. Acesta vorbește și despre Călin Georgescu, numindu-l „părintele” și campania sa electorală care a abordat tema păcii. Jurnalistul spune că atât partidul AUR, cât și Călin Georgescu au spus că își doresc pacea pentru Ucraina cu orice preț.

„Au reușit ăștia să isterizeze poporul român. Deci aici știu că tu nu ești de acord, dar nu cu poziția AUR. Au dat o lovitură genială. Pentru că unul numit Călin Georgescu, părintele, chiar și la tine a spus tot timpul de pace. Deci pace în Ucraina. Deci tema lui Călin Georgescu și a lui AUR a fost trebuie să facem pace în Ucraina cu orice preț. Pentru că pace… Nu e pace, deci e nevoie de pace. Da? Și a câștigat foarte mulți români, oameni simpli, nu ca noi, intelectuali. Și bă, totuși e un război. Poți să știi… Băi, dar încă o dată spun, Călin Georgescu a avut în campania electorală tema asta. Pace! Și în momentul în care i se spune: Da, mă da, pace o vrea Putin și cutare. Mai, nu contează. Importantă e pacea.”, a declarat jurnalistul.

