Ion Cristoiu: „AUR a dat o lovitură genială prin refuzul de a vota cedarea bazelor către americani. Tema partidului este pacea”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre lovitura pe care partidul AUR a dat-o prin refuzul de a vota cedarea bazelor către americani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Pentru că unul numit Călin Georgescu, părintele, chiar și la tine a spus tot timpul pace. Deci pace în Ucraina. Tema lui Călin Georgescu și a lui AUR a fost că trebuie să facem pace în Ucraina cu orice preț. Pentru că pace… Nu e pace, deci e nevoie de pace.”

