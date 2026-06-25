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(P) Ședința de Consiliu Local Sector 5. Planuri noi pentru revitalizarea unui spațiu din Ferentari.

(P) Ședința de Consiliu Local Sector 5. Planuri noi pentru revitalizarea unui spațiu din Ferentari.
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Pe 22 iunie a avut loc ședința de Consiliu Local Sector 5. Planuri noi pentru revitalizarea unui spațiu din Ferentari.

Spațiu fost econom/piață din zona Ferentari (punctul 20) — schimbarea destinației din proiect de „hub medical” (abandonat din lipsă de finanțare) în complex agroalimentar, pentru a putea fi scos la licitație și pentru a aduce venituri la bugetul local.

Concluzie: proiectul a fost aprobat (20 de voturi pentru); directorul a precizat că investiția într-un hub medical ar fi fost prea costisitoare și dificil de autorizat, iar piața agroalimentară reprezintă varianta mai realistă.

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