(P) Sorana Cîrstea, în formă excelentă: Ce șanse are la Roland Garros 2026?

Sorana Cîrstea a demonstrat în turneul de la Roma că este în cea mai bună formă a carierei. Aflată la ultimul sezon în circuitul profesionist, Sorana se pregătește de ultima apariție la Roland Garros, unde a ajuns în sferturile de finală la începutul carierei. De pe 24 mai, Sorana va încerca să continue forma bună în care se află.

Parcursul de la Roma, unde a ajuns până în semifinale, iar pe drum a învins-o pe lidera mondială Arina Sabalenka, îi dă încredere Soranei înaintea participării la Roland Garros. Mai mult, nu are niciun punct de apărat, ceea ce înseamnă că poate urca și mai mult în clasamentul WTA.

După turneul de la Roma, Sorana a făcut un salt de șase poziții în ierarhia mondială și a ajuns pe locul 21, egalând cea mai bună performanță a carierei. De asemenea, este pe locul 11 în clasamentul WTA Race, care contează pentru calificarea la Turneul Campioanelor și ia în calcul doar rezultatele din anul calendaristic 2026.

La ultimele două prezențe pe tabloul principal, în 2023 și 2024, Sorana a pierdut în turul 1, în timp ce în 2025 nu a participat. Așadar, are o revanșă de luat, iar forma în care se află îi dă speranțe să ajungă cât mai departe în turneu.

NetBet a afișat cotele pentru Roland Garros, iar Sorana Cârstea a primit o cotă de 81.00 pentru a cuceri trofeul în 2026. Este o cotă foarte mare, însă sunt jucătoare cunoscute care au cote chiar mai mari decât Sorana la case de pariuri online. Bianca Andreescu, Emma Răducanu, Daria Kasatkina, Ekaterina Alexandrova și Katerina Siniakova sunt numele sonore văzute cu șanse mai mici decât Sorana. Primele favorite sunt următoarele:

Iga Swiatek – 3.40 Arina Sabalenka – 3.50 Elena Ribakina – 8.00 Mirra Andreeva – 10.00 Coco Gauff – 10.00

Sorana își dorește să intre în top 20 WTA

Aflată la Roma, Sorana a vorbit despre planurile pe care le are în ultimul sezon în circuitul profesionist. Principalul obiectiv pe care l-a anunțat este clasarea în top 20 WTA pentru prima dată în carieră. Ar fi o performanță remarcabilă pentru Sorana, care este foarte aproape de a o atinge.

„Ar însemna mult pentru mine, pentru că simt că am depus munca necesară. Desigur, ar fi ca o celebrare a întregii munci și a tuturor sacrificiilor pe care le-am făcut. În același timp, încerc să nu mă definesc printr-un număr. Fie că sunt pe locul 21 sau 17, la finalul zilei viața mea nu se va schimba. Este același lucru.

Desigur, îți dorești asta, pentru că suntem cu toții competitivi, suntem ambițioși. Vrem să ne îmbunătățim și să devenim mai buni. Evident, este ceva la care mă gândesc. În același timp, nu vreau să pun presiune pe mine. De asemenea, nu vreau să am obiective legate de clasament. Prefer să am obiective legate de jocul meu, unde pot să mă îmbunătățesc și să văd cât de departe pot ajunge”, a spus Sorana.

În acest moment, Sorana este la doar 33 de puncte distanță de pătrunderea în top 20 WTA. Avantajul pe care îl are este că nu are multe puncte de apărat în perioada următoare, spre deosebire de rivalele sale din circuit. În luna iunie, Sorana trebuie să apere doar 1 punct câștigat la Bad Homburg, în timp ce la Roland Garros nu are niciunul. De asemenea, la Wimbledon are de apărat doar 10 puncte, după ce anul trecut a fost eliminată în turul 1. Așadar, Sorana are toate motivele să spere că va ajunge în curând în top 20 WTA, o performanță pe care o merită din plin în ultimul an al carierei.

Sursă foto: Canva.com