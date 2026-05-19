Putin se deplasează prin Beijing într-un Aurus cu numere chinezești. Cum arată mașina de lux a liderului de la Kremlin

Putin, surprins într-un Aurus cu plăcuțe chinezești pe străzile din Beijing

La scurt timp după sosirea în China, Vladimir Putin s-a deplasat către reședința de stat într-un automobil Aurus de producție rusească, echipat cu numere de înmatriculare chinezești, potrivit agenției ruse RIA Novosti.

Prezența limuzinei Aurus în deplasările externe ale liderului rus nu este o noutate. Automobilul a mai fost folosit în contexte diplomatice importante și a devenit, în ultimii ani, un simbol al imaginii pe care o proiectează Kremlinul. Într-un episod intens mediatizat, Putin i-a oferit inclusiv liderului nord-coreean Kim Jong-un o plimbare cu sedanul de lux.

Vizita oficială începe pe 20 mai. Putin, primit cu ceremonii la Beijing

Liderul rus a ajuns în capitala chineză înainte de începerea programului oficial al vizitei, programat pentru 20 mai. Pe aeroportul din Beijing, Vladimir Putin a fost întâmpinat de ministrul chinez de externe, Wang Yi.

La ceremonia de primire au participat și ambasadorul Chinei la Moscova, Zhang Hanhui, ambasadorul Rusiei în China, Igor Morgulov, precum și diplomați de rang înalt ai misiunilor ruse.

În onoarea vizitei, steagurile Rusiei și Chinei au fost arborate pe aeroport, iar o gardă de onoare a fost aliniată pentru primirea delegației ruse. Un grup de elevi și studenți chinezi a fluturat steaguri și a scandat mesaje de bun venit în limba chineză.

Ce vor discuta Putin și Xi Jinping

Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, în timpul vizitei de două zile sunt programate pentru semnare aproximativ 40 de documente.

Pe agenda discuțiilor dintre Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping se află o declarație comună privind dezvoltarea unei lumi multipolare și redefinirea relațiilor internaționale, precum și proiectul energetic Power of Siberia 2. Oficialii ruși speră, de asemenea, că tradiționala întâlnire informală la ceai dintre cei doi lideri se prelungește cât mai mult.

