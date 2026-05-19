Prima pagină » Știri externe » Putin se deplasează prin Beijing într-un Aurus cu numere chinezești. Cum arată mașina de lux a liderului de la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin s-a deplasat prin Beijing într-un automobil Aurus de fabricație rusească, echipat cu numere de înmatriculare chinezești, imediat după aterizarea în capitala Chinei.

Putin, surprins într-un Aurus cu plăcuțe chinezești pe străzile din Beijing

La scurt timp după sosirea în China, Vladimir Putin s-a deplasat către reședința de stat într-un automobil Aurus de producție rusească, echipat cu numere de înmatriculare chinezești, potrivit agenției ruse RIA Novosti.

Prezența limuzinei Aurus în deplasările externe ale liderului rus nu este o noutate. Automobilul a mai fost folosit în contexte diplomatice importante și a devenit, în ultimii ani, un simbol al imaginii pe care o proiectează Kremlinul. Într-un episod intens mediatizat, Putin i-a oferit inclusiv liderului nord-coreean Kim Jong-un o plimbare cu sedanul de lux.

Vizita oficială începe pe 20 mai. Putin, primit cu ceremonii la Beijing

Liderul rus a ajuns în capitala chineză înainte de începerea programului oficial al vizitei, programat pentru 20 mai. Pe aeroportul din Beijing, Vladimir Putin a fost întâmpinat de ministrul chinez de externe, Wang Yi.

La ceremonia de primire au participat și ambasadorul Chinei la Moscova, Zhang Hanhui, ambasadorul Rusiei în China, Igor Morgulov, precum și diplomați de rang înalt ai misiunilor ruse.

În onoarea vizitei, steagurile Rusiei și Chinei au fost arborate pe aeroport, iar o gardă de onoare a fost aliniată pentru primirea delegației ruse. Un grup de elevi și studenți chinezi a fluturat steaguri și a scandat mesaje de bun venit în limba chineză.

Ce vor discuta Putin și Xi Jinping

Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, în timpul vizitei de două zile sunt programate pentru semnare aproximativ 40 de documente.

Pe agenda discuțiilor dintre Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping se află o declarație comună privind dezvoltarea unei lumi multipolare și redefinirea relațiilor internaționale, precum și proiectul energetic Power of Siberia 2. Oficialii ruși speră, de asemenea, că tradiționala întâlnire informală la ceai dintre cei doi lideri se prelungește cât mai mult.

Oana Gheorghiu face „rechizitoriul" Metrorex: „Managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat" / Ce măsuri anunță vicepremierul
Oana Gheorghiu face „rechizitoriul” Metrorex: „Managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat” / Ce măsuri anunță vicepremierul
Isărescu critică ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor: „N-avem voie să ridicăm dobânzile? Ne apărăm cu tărie piața monetară"
Isărescu critică ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor: „N-avem voie să ridicăm dobânzile? Ne apărăm cu tărie piața monetară”
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice"
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
MAE anunţă că „menține legătura cu apropiații celor doi cetățeni români", daţi dispăruţi în explozia din Germania
MAE anunţă că „menține legătura cu apropiații celor doi cetățeni români”, daţi dispăruţi în explozia din Germania
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
Miruță a dezvăluit identitatea Comandorului român din Baltica în căutare de imagine. Care pot fi riscurile de securitate pentru NATO
Miruță a dezvăluit identitatea Comandorului român din Baltica în căutare de imagine. Care pot fi  riscurile de securitate pentru NATO

