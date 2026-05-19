Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu face „rechizitoriul” Metrorex: „Managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat” / Ce măsuri anunță vicepremierul

Oana Gheorghiu face „rechizitoriul” Metrorex: „Managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat” / Ce măsuri anunță vicepremierul

Olga Borșcevschi
Oana Gheorghiu face „rechizitoriul” Metrorex: „Managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat” / Ce măsuri anunță vicepremierul
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu spune, marţi, că o companie poate supravieţui mult timp pe subvenţii, dar nu poate supravieţui la infinit fără deciziile necesare. Ea precizează că a propus pentru Metrorex un management de redresare, selectarea unei echipe cu experienţă reală în restructurare şi transformare organizaţională.

Gheorghiu propune restructurări la Metrorex

„Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de oameni. Problema la Metrorex nu este că primeşte bani de la stat. Problema este că, ani la rând, managementul companiei şi statul român au administrat Metrorex fără preocuparea reală pentru sănătatea companiei pe termen lung. O companie poate supravieţui mult timp pe subvenţii, dar nu poate supravieţui la infinit fără deciziile necesare”, a transmis, marți, Oana Gheorghiu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, metroul nu va fi niciodată o afacere care produce profit pentru că în toate marile oraşe ale lumii, transportul public este subvenţionat şi „este perfect normal să fie aşa”.

Cazul Metrorex: Deficit de 1,17 miliarde de lei

Vicepremierul interimar a adăugat că deficitul cumulat al companiei în perioada 2018-2025 a ajuns la aproximativ 1,17 miliarde lei, iar costul real al unei călătorii este mult mai mare decât preţul real al unei călătorii. De altfel, compania plăteşte aproximativ 40 milioane euro pe an pentru mentenanţă, iar contractele nu par să protejeze suficient interesele companiei. De asemenea, beneficiile extra-salariale din Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată.

Oana Gheorghiu (C) depune juramantul de investitura in functia de viceprim-ministru, la Palatul Cotroceni din Bucuresti, joi, 30 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Potrivit Oanei Gheorghiu, „în loc să pregătească Metrorex pentru viitor, managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis şi tot mai greu de reformat”.

Ea precizează că, în plus, Contractul Colectiv de Muncă conţine prevederi care au făcut extrem de dificilă aducerea de oameni noi şi competenţi din exterior:

  • angajările se fac doar cu acordul sindicatului;
  • promovările sunt realizate aproape exclusiv din interior;
  • managementul ajunge să negocieze permanent decizii operaţionale care ar trebui asumate managerial.

„Când vreme de ani întregi aduci aproape exclusiv oameni formaţi în interiorul aceluiaşi sistem, fără competiţie reală şi fără expertiză nouă, compania începe inevitabil să se blocheze în propriile reflexe”, menționează ea.

În organigrama Mterorex se află 11 contabili-şefi peste alţi 35 de contabili, peste 100 de posturi economice şi administrative, 39 ingineri economişti.

„Nu spun asta pentru a ironiza oamenii care muncesc la Metrorex. Chiar din contră: Metrorex are foarte mulţi profesionişti care ţin efectiv sistemul în viaţă şi care muncesc zilnic într-un mediu extrem de dificil. Dar tocmai pentru a-i proteja pe aceşti oameni şi pentru a proteja compania trebuie spus adevărul: o companie nu poate evolua sănătos atunci când managementul evită ani întregi deciziile dificile şi lasă problemele să se adune până când ele devin imposibil de ignorat”, subliniază Oana Gheorghiu.

În acelaşi timp, compania deţine terenuri, spaţii şi baze sportive insuficient valorificate, contractele importante generează litigii şi riscuri financiare, iar deciziile importante sunt blocate luni întregi între management, minister şi sindicat.

Oana Gheorghiu continuă războiul cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?

Oana Gheorghiu continuă războiul cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?

„Nota de plată vine întotdeauna”

„Nota de plată vine întotdeauna: prin infrastructură care se degradează; prin presiune pe bugetul public; prin servicii mai slabe pentru călători sau prin ideea că singura soluţie este creşterea preţului biletului. Da, probabil că la un moment dat şi preţul biletului va trebui discutat onest. Dar nu poţi cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curăţenie în interiorul sistemului. Nu poţi cere mai mult de la cetăţean înainte să tai costurile absurde, să repari dezechilibrele şi să demonstrezi că banii existenţi sunt administraţi responsabil”, mai precizează ea.

„De aceea am propus pentru Metrorex un management de redresare, selectarea unei echipe cu experienţă reală în restructurare şi transformare organizaţională, capabilă să ia decizii dificile, să renegocieze contracte, să reorganizeze compania şi să o readucă pe o direcţie sustenabilă. Altfel spus, o intervenţie profesionistă, făcută în interesul companiei şi al călătorilor. Pentru că Metrorex nu aparţine unui partid, ci oamenilor care aşteaptă în fiecare dimineaţă pe peron şi care au dreptul la un sistem administrat responsabil. Ce trebuie să înţelegem este că în multe companii de stat, problema nu este lipsa banilor. Problema este lipsa deciziilor”, conchide Oana Gheorghiu.

Galerie foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
19:11
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
FLASH NEWS Parlamentarii vor să schimbe legea pentru proprietarii de cluburi de noapte. Ce riscă aceştia dacă mai permit accesul minorilor în incintă
19:00
Parlamentarii vor să schimbe legea pentru proprietarii de cluburi de noapte. Ce riscă aceştia dacă mai permit accesul minorilor în incintă
CONTROVERSĂ Miniștrii Guvernului demis Bolojan nu se mai înțeleg între ei. Nazare și Miruță își bat reciproc obrazul din cauza programului SAFE. De la ce a pornit scandalul
18:42
Miniștrii Guvernului demis Bolojan nu se mai înțeleg între ei. Nazare și Miruță își bat reciproc obrazul din cauza programului SAFE. De la ce a pornit scandalul
FLASH NEWS Udrea propune două nume de premier: „Cu două variante liberale, poate că PNL e dispus să intre la guvernare și să încheie criza politică”
18:40
Udrea propune două nume de premier: „Cu două variante liberale, poate că PNL e dispus să intre la guvernare și să încheie criza politică”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu explică de ce nu se lucrează pe unele șantiere deschise din București: Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat”. Acum se lucrează!
18:05
Ciprian Ciucu explică de ce nu se lucrează pe unele șantiere deschise din București: Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat”. Acum se lucrează!
FLASH NEWS S-a ales praful de marea promisiune electorală a lui Fritz privind lupta cu interlopii din Timișoara. Palatul Marshall a fost cumpărat de clanul Cârpaci
17:59
S-a ales praful de marea promisiune electorală a lui Fritz privind lupta cu interlopii din Timișoara. Palatul Marshall a fost cumpărat de clanul Cârpaci
Mediafax
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Adevarul
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Mediafax
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Click
Țara unde angajații lucrează 4 zile pe săptămână, iar economia crește. Oamenii sunt mai productivi și mai puțin stresați
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Gheața din Antarctica dezvăluie că Pământul traversează resturile unei supernove străvechi
ULTIMA ORĂ Putin se deplasează prin Beijing într-un Aurus cu numere chinezești. Cum arată mașina de lux a liderului de la Kremlin
19:39
Putin se deplasează prin Beijing într-un Aurus cu numere chinezești. Cum arată mașina de lux a liderului de la Kremlin
REACȚIE Isărescu critică ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor: „N-avem voie să ridicăm dobânzile? Ne apărăm cu tărie piața monetară”
19:36
Isărescu critică ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor: „N-avem voie să ridicăm dobânzile? Ne apărăm cu tărie piața monetară”
BREAKING NEWS Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
19:34
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
FLASH NEWS MAE anunţă că „menține legătura cu apropiații celor doi cetățeni români”, daţi dispăruţi în explozia din Germania
19:15
MAE anunţă că „menține legătura cu apropiații celor doi cetățeni români”, daţi dispăruţi în explozia din Germania
FLASH NEWS Ucraina își cere scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian al țării baltice
19:10
Ucraina își cere scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian al țării baltice
APĂRARE Miruță a dezvăluit identitatea Comandorului român din Baltica în căutare de imagine. Care pot fi  riscurile de securitate pentru NATO
19:06
Miruță a dezvăluit identitatea Comandorului român din Baltica în căutare de imagine. Care pot fi  riscurile de securitate pentru NATO

Cele mai noi

Trimite acest link pe