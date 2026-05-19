Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, reacţionează la declaraţiile secretarului de stat de la Miniusterul Transporturilor, Horaţiu Cosma.

Acesta din urmă acuză CNAIR că CNAIR a pierdut un arbitraj major în fața constructorului italian Impresa Pizzarotti, din cauza întârzierilor generate de statul român pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda.

Cosma spune că un acord semnat de directorul CNAIR Cristian Pistol, în 2021, menit să limiteze paguba, s-a dovedit juridic inconsistent, deoarece a fost încheiat sub semnătură privată (fără formă notarială sau mandat special).

Prin urmare, Ministerul Transporturilor urmează să trimită Corpul de Control la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunţă Cosma.

Compania de Drumuri trebuie să plătească despăgubiri de 340 de milioane de lei către italieni, mai spune secretarul de stat, din cauză că suma, care continuă să crească din cauza dobânzilor și penalităților, depășește 60% din valoarea inițială a întregului contract de construcție.

Deocamdată, CNAIR refuză să plătească, chiar și eșalonat, iar Pizzarotti se pregătește de popriri.

CNAIR a mers în instanţă împotriva sentinței arbitrale pronunțate în noiembrie 2025 în litigiul cu constructorul italian Impresa Pizzarotti & C S.p.A..

Cum a reacţionat Cristian Pistol la declaraţiile secretarului de stat Horaţiu Cosma

„Am citit cu stupefacție declarația domnului secretar de stat Cosma privind litigiul CNAIR – Pizzarotti”, scrie, marţi, Cristian Pistol, pe facebook.

„Faptele sunt următoarele: ⁠ ⁠în anul 2021, CNAIR a încheiat un acord cu Pizzarotti prin care constructorul accepta plafonarea pretențiilor la 149,6 milioane lei, renunțând la orice alte pretenții.

⁠ ⁠Acordul a fost redactat cu asistența juridică a unei mari case de avocatură din România.

⁠ ⁠Tribunalul Arbitral a ales să ignore acest acord, pe motive procedurale pe care CNAIR le contestă la Curtea de Apel București. Aceste date i-au fost transmise domnului Horațiu Cosma, în data de 18 mai 2026, chiar la solicitarea sa telefonică. În plus, CNAIR a transmis Ministerului Transporturilor o informare detaliată de 13 pagini cu situația completă a dosarului. Este îngrijorător însă ca la câteva ore după primirea informării, în calitate de reprezentant al unei autorități publice, același domn Cosma a declarat în mass-media că acordul CNAIR este „o hârtie igienică.” Este legitim să ne întrebăm cum servește interesul public discreditarea în presă, de către un secretar de stat, a poziției juridice a statului român, într-un litigiu activ în care CNAIR apără banii contribuabililor? Constructorul Pizzarotti citește aceste declarații. Avocații lor le vor folosi în instanță. Asta în condițiile în care CNAIR a acționat cu bună-credință, în conformitate cu prevederile legale și contractuale. Vă anunț domnule Cosma că vom continua să facem acest lucru”.

Pistol are şi un post scriptum pentru secretarul de stat Cosma, în care îi aminteşte că respectivul contract a”fost gestionat inclusiv în perioada în care dvs erați Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor”.

„PS: Domnule Cosma, nu uitați că acest contract a început și a fost derulat defectuos cu mult înainte de venirea mea la CNAIR (octombrie 2021). Contractul a fost gestionat inclusiv în perioada în care dvs erați Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, și nu ați luat nicio măsură deși ar fi trebuit să știți că situația evolua spre blocaj. Intervenția mea, ca nou director al CNAIR, a făcut practic posibilă deblocarea proiectului și recepția la terminarea lucrărilor, în decembrie 2021″.

