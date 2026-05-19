Ucraina își cere scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian al țării baltice

Ucraina și-a cerut în mod oficial scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian estonian și a fost doborâtă de un avion românesc de luptă.

Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului estonian de Externe a postat scuzele Ucrainei pe X.

Inițial, Tykhyi a învinuit Rusia pentru incident, spunând că forțele rusești continuă să redirecționeze dronele ucrainene asupra statelor baltice cu sisteme de război electronic și bruiaj.

„Moscova face asta intenționat, cu propagandă intensificată”, a scris purtătorul de cuvânt, potrivit Meduza.

Tykhyi a adăugat că statele baltice și Finlanda n-au acordat niciodată permisiunea Ucrainei să-și trimită dronele pe teritoriile lor.

În dimineața zilei de 19 mai, o dronă ucraineană care a pătruns în Estonia a fost interceptată și doborâtă de o aeronaă românească F-16.

