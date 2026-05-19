Prima pagină » Știri externe » Ucraina își cere scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian al țării baltice

Ucraina își cere scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian al țării baltice

Ucraina își cere scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian al țării baltice
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ucraina și-a cerut în mod oficial scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian estonian și a fost doborâtă de un avion românesc de luptă.

Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului estonian de Externe a postat scuzele Ucrainei pe X.

Inițial, Tykhyi a învinuit Rusia pentru incident, spunând că forțele rusești continuă să redirecționeze dronele ucrainene asupra statelor baltice cu sisteme de război electronic și bruiaj.

„Moscova face asta intenționat, cu propagandă intensificată”, a scris purtătorul de cuvânt, potrivit Meduza.

Tykhyi a adăugat că statele baltice și  Finlanda n-au acordat niciodată permisiunea Ucrainei să-și trimită dronele pe teritoriile lor.

În dimineața zilei de 19 mai, o dronă ucraineană care a pătruns în Estonia a fost interceptată și doborâtă de o aeronaă românească F-16.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Adevarul
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Mediafax
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Click
Țara unde angajații lucrează 4 zile pe săptămână, iar economia crește. Oamenii sunt mai productivi și mai puțin stresați
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Gheața din Antarctica dezvăluie că Pământul traversează resturile unei supernove străvechi
TRANSPORT Oana Gheorghiu face „rechizitoriul” Metrorex: „Managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat” / Ce măsuri anunță vicepremierul
19:37
Oana Gheorghiu face „rechizitoriul” Metrorex: „Managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat” / Ce măsuri anunță vicepremierul
REACȚIE Isărescu critică ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor: „N-avem voie să ridicăm dobânzile? Ne apărăm cu tărie piața monetară”
19:36
Isărescu critică ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor: „N-avem voie să ridicăm dobânzile? Ne apărăm cu tărie piața monetară”
BREAKING NEWS Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
19:34
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
FLASH NEWS MAE anunţă că „menține legătura cu apropiații celor doi cetățeni români”, daţi dispăruţi în explozia din Germania
19:15
MAE anunţă că „menține legătura cu apropiații celor doi cetățeni români”, daţi dispăruţi în explozia din Germania
ULTIMA ORĂ Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
19:11
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
APĂRARE Miruță a dezvăluit identitatea Comandorului român din Baltica în căutare de imagine. Care pot fi  riscurile de securitate pentru NATO
19:06
Miruță a dezvăluit identitatea Comandorului român din Baltica în căutare de imagine. Care pot fi  riscurile de securitate pentru NATO

Cele mai noi

Trimite acest link pe