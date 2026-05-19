MAE anunţă că „menține legătura cu apropiații celor doi cetățeni români”, daţi dispăruţi în explozia din Germania

Luiza Dobrescu
Ministerul Afacerilor Externe a fost informat de către autoritățile din Republica Federală Germania cu privire la faptul că două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz din Germania, în cursul nopții de luni, 18 mai 2026.

Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor doi cetățeni români. La acest moment, autoritățile germane desfășoară o operațiune complexă și dificilă pentru degajarea posibilelor victime.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică cu primarul din Goerlitz, Octavian Ursu, care a dat asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături.

MAE va comunica informații suplimentare cu privire la acest caz, pe măsură ce acestea vor fi disponibile, transmite Ministerul Afacerilor de Externe.

Două tinere românce sunt date disprăute în Germania. Clădirea în care se aflau a fost pusă la pământ de o explozie

