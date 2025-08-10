(P) Sunt finalizate lucrările de canalizare, în Periș-Ilfov. Cetățenii pot trimite cereri pentru racordare

Cetățenii din Periș pot trimite cereri ca să fie racordați la rețeaua de apă și canalizare, anunță președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.

Cei peste 7.000 de locuitori din Periș-Ilfov vor beneficia de racordare la rețeaua de apă și canalizare care tocmai a fost finalizată de către CJ Ilfov, cu ajutorul fondurilor europene.

„Asta înseamnă că de săptămână aceasta, cetățenii racordați la sistemul public de canalizare pot transmite cererea pentru semnarea contractului de furnizare. Lucrările din Periș fac parte din cadrul contractului R07 – Reabilitare și extindere rețele alimentare de apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periș. Pentru detalii privind procesul de contractare sau alte informații suplimentare, accesați www.acilfov.ro„, anunță CJ Ilfov.

