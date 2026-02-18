Prima pagină » Diverse » (P) Vlad Popescu Piedone: Noaptea care a trecut a reprezentat o provocare pentru noi toți

Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, anunță că echipele de intervenție vor fi în continuare pe străzi până când vor rezolva fiecare stradă din sector. Edilul mai spune că a luat decizia de a suplimenta numărul lucrătorilor stradali și a utilajelor care intervin pe străzile secundare.

„Noaptea care a trecut a reprezentat o provocare pentru noi toți cei care am fost angrenați în acțiunea de deszăpezire.
Condițiile meteorologice au pus multe piedici, dar am prioritizat arterele principale așa cum legea ne obligă.
Știm că mai avem mult de lucru pe străzile secundare, dar nu ne vom opri până când nu vom rezolva această situație.
Vom fi în continuare pe străzi până când vom rezolva fiecare stradă.
În apropierea orei 4, din cauza căderii masive de zăpadă, meteorologii au venit cu o nouă avertizare. De data aceasta de cod roșu, ceea ce înseamnă că ninsoarea va continua încă 4 sau 5 ore”, transmite Vlad Popescu Piedone pe Facebook.
De asemenea, edilul precizează că s-a luat decizia de suplimentare a numărului lucrătorilor stradali și a utilajelor care intervin pe străzile secundare.
