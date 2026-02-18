CNAIR a sesizat Poliția Rutieră după ce mai multe camioane au blocat o bandă pe Centura Capitalei, în dreptul unui depozit al unei firme de curierat

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat miercuri, prin intermediul unui comunicat, că a luat măsuri după ce intrarea în depozitul Sameday de la km 60 al Centurii Capitalei, în zona localității Rudeni, a devenit unul dintre punctele majore de blocaj pe acest Drum Național (DNCB).

Reprezentanții CNAIR precizează că mai multe autocamioanele care au ca destinație acest depozit staționează pe drum, iar șoferii acestora refuză să le conducă în incinta depozitului.

„Am solicitat Poliției Rutiere să intervină și să îi sancționeze pe cei care sunt responsabili de această situație, care a cauzat astăzi, toată ziua, blocaje și dificultăți de circulație pe acest sector de drum”, se arată în comunicatul CNAIR.

Mai mult, inclusiv la ora publicării acestei știri, în zona respectivă traficul rutier este îngreunat de staționarea autocamioanelor pe prima bandă.

