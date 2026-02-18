Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Avea o întreagă carieră în față”

Moarte tragică la doar 16 ani. Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat, miercuri, că a încetat din viaţă fotbalistul său, Mario Cofaru.

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploieşti! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă şi ale tuturor celor care l-au cunoscut”, a precizat Clubul Petrolul.

„Component al Grupei „U17”, Mario Cofaru făcuse pasul către clubul Petrolul, vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, şi avea o întreagă carieră promiţătoare în faţă”, se mai arată pe Facebook.