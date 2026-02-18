Prima pagină » Actualitate » Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Avea o întreagă carieră în față”

Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Avea o întreagă carieră în față”

18 feb. 2026, 21:46, Actualitate
Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Avea o întreagă carieră în față”

Moarte tragică la doar 16 ani. Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat, miercuri, că a încetat din viaţă fotbalistul său, Mario Cofaru.

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploieşti! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă şi ale tuturor celor care l-au cunoscut”, a precizat Clubul Petrolul.

„Component al Grupei „U17”, Mario Cofaru făcuse pasul către clubul Petrolul, vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, şi avea o întreagă carieră promiţătoare în faţă”, se mai arată pe Facebook.

Autorul recomandă:

Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO CNAIR a sesizat Poliția Rutieră după ce mai multe camioane au blocat o bandă pe Centura Capitalei, în dreptul unui depozit al unei firme de curierat
21:28
CNAIR a sesizat Poliția Rutieră după ce mai multe camioane au blocat o bandă pe Centura Capitalei, în dreptul unui depozit al unei firme de curierat
INEDIT Imaginile cu o trotinetă împotmolită în zăpadă și cu un tânăr care se încăpățânează să o facă să meargă fac înconjurul internetului
21:17
Imaginile cu o trotinetă împotmolită în zăpadă și cu un tânăr care se încăpățânează să o facă să meargă fac înconjurul internetului
ACCIDENT Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
20:57
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
ECONOMIE Trump anunță cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA
19:23
Trump anunță cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA
REACȚIE Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare”
19:02
Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare”
FLASH NEWS Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate”
17:56
Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate”
Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Ce se întâmplă doctore
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit o cale de a urmări circulația apei pe planetă
FLASH NEWS Grindeanu îi atrage atenția lui Nicușor Dan cu privire la numirea șefilor de la SRI și SIE: „Aceste persoane nu trebuie să transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri”
21:59
Grindeanu îi atrage atenția lui Nicușor Dan cu privire la numirea șefilor de la SRI și SIE: „Aceste persoane nu trebuie să transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri”
COMERȚ Premierul Canadei propune o „punte comercială” dintre UE și Canada. Trump este exclus
21:59
Premierul Canadei propune o „punte comercială” dintre UE și Canada. Trump este exclus
JOCURILE OLIMPICE Un lup a pătruns pe o pârtie de schi de la Milano Cortina și a concurat cu schiorii olimpici
21:40
Un lup a pătruns pe o pârtie de schi de la Milano Cortina și a concurat cu schiorii olimpici
FLASH NEWS Sorin Grindeanu: „Dacă pachetele de relansare economică ar fi fost aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică”
21:22
Sorin Grindeanu: „Dacă pachetele de relansare economică ar fi fost aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu expune eșecul guvernării Bolojan: „De când a venit acest Guvern, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%”
21:15
Sorin Grindeanu expune eșecul guvernării Bolojan: „De când a venit acest Guvern, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu comentează decizia CCR cu privire la pensia magistraților: „Exista un dezechilibru și românii aveau nevoie de asta”
21:06
Sorin Grindeanu comentează decizia CCR cu privire la pensia magistraților: „Exista un dezechilibru și românii aveau nevoie de asta”

Cele mai noi

Trimite acest link pe