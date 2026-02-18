Sorin Grindeanu: „Dacă pachetele de relansare economică ar fi fost aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică”

Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că aplicarea pachetelor de relansare economică ar fi putut preveni intrarea României în recesiune tehnică.

„Dacă aceste pachete de relansare economică ar fi fost gandite și aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică.

Noi am spus de la început: soluția nu este doar să tai”, a afirmat Sorin Grindeanu la Digi24.

Sorin Grindeanu reacționează după ce România a intrat în recesiune

Sorin Grindeanu a declarat că măsurile care au dus țara la criză trebuie oprite.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică.

Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi.

Da, PSD este parte a Guvernului și ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească.

În loc să ne luptăm cu populiștii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze”, a declarat Sorin Grindeanu.

FOTO: Mediafax

