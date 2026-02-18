Prima pagină » Diverse » (P) Salubrizare 5: Intervenim non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile

(P) Salubrizare 5: Intervenim non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile

18 feb. 2026, 14:12, Diverse

Primăria Sectorului 5 anunță că intervine non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile, pentru ca arterele principale, drumurile de acces către spitale și instituții publice să fie perfect circulabile.

„Echipele de intervenție acționează pe parcursul întregii nopți pentru a asigura șosele și străzi curate la primele ore ale dimineții. Prognozele meteo nu ne-au luat prin surprindere, ci ne-au pus în gardă și astfel am acționat încă de la primii fulgi de nea.

Alături de colegii de la Amenajare Edilitară S5 și Salubrizare S5, intervenim non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile, pentru ca arterele principale, drumurile de acces către spitale și instituții publice să fie perfect circulabile”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook.

Reprezentanții instituției au anunțat că dispun de 6 puncte fixe cu utilaje dedicate pentru zonele de Urgență 1 (Prioritate Maximă) – străzile pe care circulă mijloacele de transport în comun, drumurile de acces către spitale, unități de pompieri și poliție, arterele care fac legătura cu drumurile naționale, precum și poduri, pasaje, pante accentuate și intersecții majore. Pentru aceste intervenții sunt alocate 21 de utilaje.

Acestea sunt distribuite în 6 puncte fixe:

  • Piața Constituției
  • Academia Militară
  • Calea Ferentari x Pieptănari
  • Șoseaua Alexandria x Șos. București-Măgurele
  • Sebastian x Calea 13 Septembrie
  • Antiaeriană x Petre Ispirescu

Administrația locală precizează că pentru arterele secundare – Urgență 2 – sunt pregătite 36 de utilaje, iar pe trotuare acționează 100 de lucrători stradali, totul pentru siguranța pietonilor.

„Siguranța cetățenilor din Sectorul 5 este prioritatea mea zero. Am mobilizat toate echipele de deszăpezire care interven pe tot parcursul nopții pentru a menține circulabile arterele principale și căile de acces către spitale, școli și instituții publice. Acționăm preventiv cu materiale antiderapante și utilaje în punctele critice. Îi rog pe locuitori să circule cu prudență și să permită accesul utilajelor. Rămânem la datorie până când fiecare stradă va fi curățată” , a declarat Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Capitala după codul roșu. Noi avertizări și în țară, drumuri închise, avioane anulate, trafic feroviar blocat, zeci de mii de oameni fără curent

Capitala, sub Cod Roșu de ninsori. Arterele secundare sunt aproape paralizate de zăpadă, iar pe bulevardele mari se circulă cu dificultate. Utilajele intervin pe Aeroportul Otopeni. Imagini cu „cel mai crunt episod de iarnă” în București

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Cine a desenat harta minții? Alcmaeon din Crotone și începuturile unei revoluții despre natura conștienței
TEHNOLOGIE Primele simulări despre cum va arăta noul iPhone pliabil. Informații din presa de specialitate
15:01
Primele simulări despre cum va arăta noul iPhone pliabil. Informații din presa de specialitate
ULTIMA ORĂ Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
14:57
Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
COMERȚ Stafidele „Furnicuța”, retrase de la vânzare după ce s-au găsit pesticide în compoziție
14:57
Stafidele „Furnicuța”, retrase de la vânzare după ce s-au găsit pesticide în compoziție
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa
14:54
Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa
REACȚIE Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
14:54
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
REACȚIE Dragoș Pîslaru salută decizia CCR privind pensiile magistraților: „S-a făcut dreptate”
14:32
Dragoș Pîslaru salută decizia CCR privind pensiile magistraților: „S-a făcut dreptate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe