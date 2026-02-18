(P) Salubrizare 5: Intervenim non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile

Primăria Sectorului 5 anunță că intervine non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile, pentru ca arterele principale, drumurile de acces către spitale și instituții publice să fie perfect circulabile.

„Echipele de intervenție acționează pe parcursul întregii nopți pentru a asigura șosele și străzi curate la primele ore ale dimineții. Prognozele meteo nu ne-au luat prin surprindere, ci ne-au pus în gardă și astfel am acționat încă de la primii fulgi de nea.

Alături de colegii de la Amenajare Edilitară S5 și Salubrizare S5, intervenim non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile, pentru ca arterele principale, drumurile de acces către spitale și instituții publice să fie perfect circulabile”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook.

Reprezentanții instituției au anunțat că dispun de 6 puncte fixe cu utilaje dedicate pentru zonele de Urgență 1 (Prioritate Maximă) – străzile pe care circulă mijloacele de transport în comun, drumurile de acces către spitale, unități de pompieri și poliție, arterele care fac legătura cu drumurile naționale, precum și poduri, pasaje, pante accentuate și intersecții majore. Pentru aceste intervenții sunt alocate 21 de utilaje.

Acestea sunt distribuite în 6 puncte fixe:

Piața Constituției

Academia Militară

Calea Ferentari x Pieptănari

Șoseaua Alexandria x Șos. București-Măgurele

Sebastian x Calea 13 Septembrie

Antiaeriană x Petre Ispirescu

Administrația locală precizează că pentru arterele secundare – Urgență 2 – sunt pregătite 36 de utilaje, iar pe trotuare acționează 100 de lucrători stradali, totul pentru siguranța pietonilor.

„Siguranța cetățenilor din Sectorul 5 este prioritatea mea zero. Am mobilizat toate echipele de deszăpezire care interven pe tot parcursul nopții pentru a menține circulabile arterele principale și căile de acces către spitale, școli și instituții publice. Acționăm preventiv cu materiale antiderapante și utilaje în punctele critice. Îi rog pe locuitori să circule cu prudență și să permită accesul utilajelor. Rămânem la datorie până când fiecare stradă va fi curățată” , a declarat Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

