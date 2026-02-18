Un lup a pătruns pe o pârtie de schi de la Milano Cortina și a concurat cu schiorii olimpici

Jocurile Olimpice de la Milano Cortina continuă să facă senzație. Un lup jucăuș a pătruns pe o pârtie de schi pe durata unei probe olimpice și a început să alerge după schiori.

Comentatorii s-au amuzat. Unii au propus ca lupul să fie medaliat.

„Echipa Lupului!!”

„Pot să mângâi cățelul?” #bronz

„Cred că a mâncat Nulo la prânz”

„Merită o medalie!”

Sursa Foto: Instagram

