Prima pagină » Știri externe » Un lup a pătruns pe o pârtie de schi de la Milano Cortina și a concurat cu schiorii olimpici

Un lup a pătruns pe o pârtie de schi de la Milano Cortina și a concurat cu schiorii olimpici

18 feb. 2026, 21:40, Știri externe

Jocurile Olimpice de la Milano Cortina continuă să facă senzație. Un lup jucăuș a pătruns pe o pârtie de schi pe durata unei probe olimpice și a început să alerge după schiori.

Comentatorii s-au amuzat. Unii au propus ca lupul să fie medaliat.

„Echipa Lupului!!”

„Pot să mângâi cățelul?” #bronz 

„Cred că a mâncat Nulo la prânz” 

„Merită o medalie!”

Sursa Foto: Instagram

