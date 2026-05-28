În 2022 s-a dat startul unui proiect de locuințe NZEB construite de Primăria Sectorului 5 pentru medici, profesori și pentru persoanele cu dizabilități.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a verificat stadiul lucrărilor destinate acestui complex modern format din 6 clădiri, pe Strada Vilor.

„Vom avea aici 180 de locuințe noi: garsoniere, apartamente cu 2 și 3 camere, dotate cu facilități de ultimă generație pentru specialiștii din sănătate și învățământ.

Regimul de înălțime este de subsol, parter + 5 etaje, iar proiectul vizează inclusiv sistemul de management al clădirii. Vorbim despre iluminat inteligent, încălzire eficientă, sisteme de securitate și alte elemente moderne integrate în ansamblu.

Proiectul include și 50 de stații de încărcare pentru mașini electrice, precum și peste 230 de locuri de parcare. Totul printr-o investiție de peste 120 de milioane de lei, finanțată majoritar prin PNRR”, spune primarul Vlad Popescu Piedone.