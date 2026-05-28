Ilie Bolojan, vizită în Republica Moldova, vineri. Întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Programul deplasării

Ilie Bolojan efectuează vineri o vizită oficială în Republica Moldova, unde are programate întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Discuțiile vor viza proiectele comune și consolidarea cooperării bilaterale, în contextul sprijinului acordat constant de România Chișinăului, relatează Mediafax.

Pe parcursul vizitei, Ilie Bolojan va participa și la evenimente oficiale și va vizita mai multe obiective din Republica Moldova.

Discuții despre proiecte comune și cooperare bilaterală

Întâlnirile dintre oficialii de la București și cei de la Chișinău vor fi axate pe dezvoltarea proiectelor comune și pe întărirea relațiilor dintre cele două state, în special în domeniile de interes strategic și administrativ.

Programul vizitei lui Ilie Bolojan în Republica Moldova

Vizita oficială a Ilie Bolojan în Republica Moldova începe la ora 09:30, cu o întrevedere cu premierul moldovean Alexandru Munteanu, la sediul Guvernului din Chișinău.

La ora 10:00, Bolojan va participa la evenimentul „Primării puternice. Localități dezvoltate”, unde va susține o alocuțiune privind dezvoltarea administrației locale.

La ora 11:00, Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu președinta Maia Sandu, la sediul Președinției Republicii Moldova.

Agenda continuă la 11:50 cu o vizită la noul sediu al Primăriei Stăuceni, urmată la 12:15 de o oprire la Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect realizat cu sprijinul Guvernului României.

În a doua parte a zilei, la ora 14:35, premierul României, alături de omologul său moldovean, va vizita Alianța Franceză din Republica Moldova și Camera de Comerț și Industrie Franceză din Chișinău.

Programul se va încheia la ora 15:10, cu o vizită la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”. Ilie Bolojan este însoțit în această deplasare de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.