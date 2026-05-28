Primăria Cluj reacționează după informațiile privind interesul fraților Tate pentru Hotelul Continental: „Avem drept de preempțiune”
Andrew (d) si Tristan Tate - FOTO: MIHAI POP / MEDIAFAX FOTO
Primăria Cluj-Napoca a transmis un punct de vedere oficial după apariția informațiilor potrivit cărora Andrew Tate și Tristan Tate ar fi interesați să cumpere fostul Hotel Continental din centrul orașului. Reprezentanții municipalității susțin că instituția are drept de preempțiune în cazul unei eventuale vânzări a clădirii de patrimoniu, notează Cluj24.

Potrivit autorităților locale, până în prezent nu a fost depusă nicio solicitare oficială privind înstrăinarea imobilului.

Primăria spune că nu a primit nicio notificare oficială

Reprezentanții administrației locale au precizat că instituția nu a fost informată oficial cu privire la o posibilă tranzacție care să vizeze fostul Hotel Continental.

„Până în acest moment, nu a fost înregistrată la autoritatea locală nicio cerere cu privire la intenția de înstrăinare a imobilului Hotelului Continental. În situația în care autoritatea locală va fi sesizată cu privire la intenția de înstrăinare, aceasta urmează să se pronunțe cu privire la exercitarea dreptului de preempțiune”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.

Municipalitatea a reamintit că imobilele de patrimoniu sunt supuse unor reguli speciale atunci când vine vorba despre vânzare sau transferul dreptului de proprietate.

Fostul Hotel Continental este una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din centrul orașului și se află de mai mulți ani într-o stare avansată de degradare.

Frații Tate ar vrea să transforme clădirea într-o locuință

Informațiile despre interesul fraților Tate pentru clădirea fostului Hotel Continental au apărut după ce cei doi au fost văzuți recent în Cluj-Napoca alături de avocatul clujean Alexandru Rîșniță.

Potrivit acestuia, Andrew Tate și Tristan Tate ar intenționa să achiziționeze clădirea și să o transforme într-o locuință de mari dimensiuni. Alegerea orașului ar avea legătură cu „vibe-ul” din Cluj, cultura locală și traficul considerat mai redus decât în București.

