(P)Vlad Popescu Piedone: „Nu stăm la birou, suntem în stradă, acolo unde este nevoie de noi”

În urma sesizărilor primite, Serviciul Infrastructură 5 a intervenit în această săptămână pentru refacerea carosabilului din zona Rahova.

Angajaţii de la Infrastructură S5 sunt în continuare pe teren, dă asigurări primarul Vlad Popescu Piedone.

„Nu stăm la birou, suntem în stradă, acolo unde este nevoie de noi.

Începând de luni, 23 MARTIE intrăm în FERENTARI. În paralel, continuăm lucrările în tot Sectorul 5, acolo unde ne semnalați probleme. Ritmul rămâne același: rapid și eficient!

Aveți gropi pe stradă? Trimiteți-ne pe WhatsApp la 0735 281 304 poză sau video şi adresa exactă”, mai spune edilul de la Sectorul 5.