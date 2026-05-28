Prima pagină » Știri externe » Trump își anunță susținerea pentru premierul Pașinian înaintea alegerilor din Armenia. Erevanul se rupe de Rusia după conflictul din Karabah

Trump își anunță susținerea pentru premierul Pașinian înaintea alegerilor din Armenia. Erevanul se rupe de Rusia după conflictul din Karabah

Ionuț Stan
Trump își anunță susținerea pentru premierul Pașinian înaintea alegerilor din Armenia. Erevanul se rupe de Rusia după conflictul din Karabah
Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian (Stânga) și Donald Trump - Foto: Profimedia images
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Donald Trump și-a anunțat oficial sprijinul pentru premierul armean Nikol Pașinian înaintea alegerilor legislative din 7 iunie, într-un moment în care Armenia se îndepărtează tot mai mult de Rusia și își consolidează relațiile cu Occidentul.

Mesajul liderului de la Casa Albă vine într-un context geopolitic extrem de sensibil pentru Armenia, aflată între influența Moscovei și apropierea accelerată de Statele Unite și Uniunea Europeană, scrie TASS.

Donald Trump a transmis pe rețeaua Truth Social că premierul Nikol Pașinian beneficiază de sprijinul său „complet şi total” înaintea scrutinului parlamentar considerat decisiv pentru direcția strategică a țării din Caucaz.

Donald Trump | Foto – Mediafax

„Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, un mare prieten și lider, face din țara sa o țară puternică, prosperă și extrem de sigură! Nikol împărtășește pe deplin viziunea mea privind pacea și prosperitatea pentru Armenia și întreaga regiune a Caucazului de Sud. Secretarul nostru de stat, Marco Rubio, tocmai a vizitat Armenia, unde a promovat mai multe acorduri importante pentru ambele țări.

Nikol are sprijinul meu DEPLIN și TOTAL pentru realegerea sa pe 7 iunie 2026. Cu ajutorul lui Nikol, vom duce Statele Unite, Armenia, Caucazul de Sud și Asia Centrală la un nivel mai înalt ca niciodată. Să facem (Armenia) din nou măreață – MAGA! ”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Premierul armean a răspuns printr-o postare pe X.

„Mulțumesc, președinte Donald Trump pentru aprecierea deosebită și cuvintele prietenoase”, a scris Nikol Pașinian pe X.

„Ruta Trump”, noul proiect strategic susținut de Washington

Anunțul lui Donald Trump a venit la doar o zi după vizita secretarului de stat american Marco Rubio la Erevan.

Șeful diplomației americane a reafirmat sprijinul SUA pentru un proiect strategic de infrastructură denumit „Ruta Trump pentru pace şi prosperitate internaţională”, care ar urma să traverseze Armenia și să lege anumite regiuni ale Azerbaidjanului.

„În curând, Statele Unite și Armenia vor pune împreună bazele „Rutei Trump pentru pace și prosperitate internațională”, care va transforma Caucazul de Sud și va ajuta minunatele noastre companii energetice americane să obțină acces din Asia Centrală până în Statele Unite. ”, a scris Donald Trump.

Președintele american a susținut că Nikol Pașinian „îşi face ţara puternică, prosperă şi foarte sigură”.

Armenia se îndepărtează de Rusia după conflictul din Karabah

Premierul armean a stopat recent participarea Armeniei la alianța regională condusă de Rusia și a intensificat cooperarea cu Bruxellesul și Washingtonul, după deteriorarea relațiilor cu Moscova.

Actualul guvern de la Erevan reproșează Kremlinului că nu a sprijinit Armenia în timpul conflictului din 2023 cu Azerbaidjanul, război care s-a încheiat cu recucerirea completă a regiunii Karabah de către Baku.

În ultimele luni, Nikol Pașinian a vorbit inclusiv despre posibilitatea aderării Armeniei la Uniunea Europeană și a consolidat relațiile cu liderii occidentali, inclusiv cu președintele francez Emmanuel Macron.

Ursula von der Leyen și premierul armeanl Nikol Pașinian - Foto: Profimedia images

Ursula von der Leyen și premierul armeanl Nikol Pașinian – Foto: Profimedia images

Principalul rival al lui Pașinian în alegerile din 7 iunie este omul de afaceri ruso-armean Samvel Karapetian, care critică apropierea Erevanului de Occident. Acesta a avertizat împotriva unei „goane imprudente” spre Vest și susține menținerea relațiilor strânse cu Moscova.

Recomandarea autorului

SUA au bombardat o bază iraniană din apropierea Strâmtorii Ormuz. Explozii masive în Bandar Abbas. Washingtonul susține că a prevenit un atac cu drone

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Iranul vrea să încheie războiul cu SUA, dar nu oricum. „Urmărește să stabilească o nouă realitate strategică” / În Israel, scenariul este îngrijorător
10:00
Iranul vrea să încheie războiul cu SUA, dar nu oricum. „Urmărește să stabilească o nouă realitate strategică” / În Israel, scenariul este îngrijorător
INCIDENT China mobilizează avioane și nave de război după apariția unei fregate olandeze în Marea Chinei. Beijingul acuză Amsterdamul de „provocare”
09:05
China mobilizează avioane și nave de război după apariția unei fregate olandeze în Marea Chinei. Beijingul acuză Amsterdamul de „provocare”
CONTROVERSĂ Are Ucraina „cărți” cu adevărat bune? Momentul în care Trump l-ar putea convinge pe Putin să facă unele concesii. „Conflictul, mai lung decât «Marele Război Patriotic» împotriva Germaniei naziste”
09:00
Are Ucraina „cărți” cu adevărat bune? Momentul în care Trump l-ar putea convinge pe Putin să facă unele concesii. „Conflictul, mai lung decât «Marele Război Patriotic» împotriva Germaniei naziste”
FLASH NEWS Pam Bondi, fosta șefă a Justiției din SUA, diagnosticată cu cancer tiroidian. JD Vance: „Pam a fost un atu extrem de valoros pentru echipa lui Trump”
08:18
Pam Bondi, fosta șefă a Justiției din SUA, diagnosticată cu cancer tiroidian. JD Vance: „Pam a fost un atu extrem de valoros pentru echipa lui Trump”
RĂZBOI Escaladează războiul din Orient: Iranul a atacat o bază americană și patru nave în Ormuz, după bombardamentele SUA din Bandar Abbas
07:52
Escaladează războiul din Orient: Iranul a atacat o bază americană și patru nave în Ormuz, după bombardamentele SUA din Bandar Abbas
ULTIMA ORĂ SUA au bombardat o bază iraniană din apropierea Strâmtorii Ormuz. Explozii masive în Bandar Abbas. Washingtonul susține că a prevenit un atac cu drone
07:24
SUA au bombardat o bază iraniană din apropierea Strâmtorii Ormuz. Explozii masive în Bandar Abbas. Washingtonul susține că a prevenit un atac cu drone
Mediafax
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
Digi24
Triplă crimă. O bunică și cei doi nepoți ai săi, găsiți morți în apartamentul în care locuiau
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Europa, abandonată în brațele lui Putin? Prognoza unui fost șef al spionajului românesc după ce SUA au întors spatele UE
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
Digi24
Cum a răspuns ministrul Educației criticilor că a ignorat discursul emoționant al unei eleve
Cancan.ro
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Vara vine cu deschiderea circulației pe un nou lot de pe Autostrada A0. Secțiunea dintre Afumați și Cernica va fi deschisă
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Premieră mondială: rezervă uriașă de „apă reîmprospătată”, descoperită la 200 de metri sub fundul mării
FLASH NEWS Ilie Bolojan, vizită în Republica Moldova, vineri. Întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Programul deplasării
09:37
Ilie Bolojan, vizită în Republica Moldova, vineri. Întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Programul deplasării
REACȚIE Primăria Cluj reacționează după informațiile privind interesul fraților Tate pentru Hotelul Continental: „Avem drept de preempțiune”
09:23
Primăria Cluj reacționează după informațiile privind interesul fraților Tate pentru Hotelul Continental: „Avem drept de preempțiune”
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Un zâmbet îți va aduce…” Lecții de viață despre fericire și motivul pentru care bucuria este contagioasă
09:11
Proverbul chinezesc al zilei: „Un zâmbet îți va aduce…” Lecții de viață despre fericire și motivul pentru care bucuria este contagioasă
REACȚIE Ciucu, despre cele mai bizare situații întâlnite în administrație: „Furt de benzină la greu. Chiar azi am văzut muncitori furând din autoutilitare”
08:45
Ciucu, despre cele mai bizare situații întâlnite în administrație: „Furt de benzină la greu. Chiar azi am văzut muncitori furând din autoutilitare”
INEDIT De ce se circulă pe partea stângă în Marea Britanie, de fapt? Motivul provine dintr-o întâmplare din Evul Mediu
08:38
De ce se circulă pe partea stângă în Marea Britanie, de fapt? Motivul provine dintr-o întâmplare din Evul Mediu
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 28 mai, de la ora 19:00. Invitat: Alexandru Kansou
08:31
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 28 mai, de la ora 19:00. Invitat: Alexandru Kansou

Cele mai noi

Trimite acest link pe