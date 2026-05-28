Trump își anunță susținerea pentru premierul Pașinian înaintea alegerilor din Armenia. Erevanul se rupe de Rusia după conflictul din Karabah

Președintele Donald Trump și-a anunțat oficial sprijinul pentru premierul armean Nikol Pașinian înaintea alegerilor legislative din 7 iunie, într-un moment în care Armenia se îndepărtează tot mai mult de Rusia și își consolidează relațiile cu Occidentul.

Mesajul liderului de la Casa Albă vine într-un context geopolitic extrem de sensibil pentru Armenia, aflată între influența Moscovei și apropierea accelerată de Statele Unite și Uniunea Europeană, scrie TASS.

Donald Trump a transmis pe rețeaua Truth Social că premierul Nikol Pașinian beneficiază de sprijinul său „complet şi total” înaintea scrutinului parlamentar considerat decisiv pentru direcția strategică a țării din Caucaz.

„Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, un mare prieten și lider, face din țara sa o țară puternică, prosperă și extrem de sigură! Nikol împărtășește pe deplin viziunea mea privind pacea și prosperitatea pentru Armenia și întreaga regiune a Caucazului de Sud. Secretarul nostru de stat, Marco Rubio, tocmai a vizitat Armenia, unde a promovat mai multe acorduri importante pentru ambele țări. Nikol are sprijinul meu DEPLIN și TOTAL pentru realegerea sa pe 7 iunie 2026. Cu ajutorul lui Nikol, vom duce Statele Unite, Armenia, Caucazul de Sud și Asia Centrală la un nivel mai înalt ca niciodată. Să facem (Armenia) din nou măreață – MAGA! ”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Premierul armean a răspuns printr-o postare pe X.

„Mulțumesc, președinte Donald Trump pentru aprecierea deosebită și cuvintele prietenoase”, a scris Nikol Pașinian pe X.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) May 28, 2026

„Ruta Trump”, noul proiect strategic susținut de Washington

Anunțul lui Donald Trump a venit la doar o zi după vizita secretarului de stat american Marco Rubio la Erevan.

Șeful diplomației americane a reafirmat sprijinul SUA pentru un proiect strategic de infrastructură denumit „Ruta Trump pentru pace şi prosperitate internaţională”, care ar urma să traverseze Armenia și să lege anumite regiuni ale Azerbaidjanului.

„În curând, Statele Unite și Armenia vor pune împreună bazele „Rutei Trump pentru pace și prosperitate internațională”, care va transforma Caucazul de Sud și va ajuta minunatele noastre companii energetice americane să obțină acces din Asia Centrală până în Statele Unite. ”, a scris Donald Trump.

Președintele american a susținut că Nikol Pașinian „îşi face ţara puternică, prosperă şi foarte sigură”.

Armenia se îndepărtează de Rusia după conflictul din Karabah

Premierul armean a stopat recent participarea Armeniei la alianța regională condusă de Rusia și a intensificat cooperarea cu Bruxellesul și Washingtonul, după deteriorarea relațiilor cu Moscova.

Actualul guvern de la Erevan reproșează Kremlinului că nu a sprijinit Armenia în timpul conflictului din 2023 cu Azerbaidjanul, război care s-a încheiat cu recucerirea completă a regiunii Karabah de către Baku.

În ultimele luni, Nikol Pașinian a vorbit inclusiv despre posibilitatea aderării Armeniei la Uniunea Europeană și a consolidat relațiile cu liderii occidentali, inclusiv cu președintele francez Emmanuel Macron.

Principalul rival al lui Pașinian în alegerile din 7 iunie este omul de afaceri ruso-armean Samvel Karapetian, care critică apropierea Erevanului de Occident. Acesta a avertizat împotriva unei „goane imprudente” spre Vest și susține menținerea relațiilor strânse cu Moscova.

