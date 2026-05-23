Pe Aleea Livezilor a avut loc o nouă intervenţie din partea administraţiei de sector, ca urmare a aruncării ilegale de deșeuri pe spațiul public de către cetăţeni. Zonele afectate au fost igienizate, iar echipele de salubrizare au acționat pentru restabilirea curățeniei.

„Echipele Salubrizare Sector 5 intervin zilnic în toate zonele sectorului, însă, din păcate, continuă să fie identificate situații în care deșeurile menajere sunt abandonate pe domeniul public, în loc să fie depozitate în containerele special amenajate din proximitatea blocurilor.

Colegii de la Infrastructură S5 au intervenit, aducând două mașini de pietriș pentru acoperirea gropilor formate pe spațiul verde. Toate aceste acțiuni au fost monitorizate constant de către Poliția Locală Sector 5, pentru desfășurarea în condiții optime a intervenției.

În perioada următoare, vor fi intensificate acțiunile de control, iar persoanele care nu respectă normele privind curățenia și protecția domeniului public vor fi sancționate conform prevederilor legale. Nu mai tolerăm astfel de comportamente!

Facem un apel către toți locuitorii Sectorului 5 să dea dovadă de responsabilitate și spirit civic, pentru menținerea unui mediu curat și civilizat în comunitatea noastră”, transmite administraţia de sector.